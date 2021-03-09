В Волгограде задержали пенсионера с особо крупной партией наркотиков

Сотрудники правоохранительных органов задержали 67-летнего волгоградца, который хранил дома наркотики.

Как сообщили в региональном управлении МВД, речь идет об особо крупной партии морфиносодержащего наркотического средства.

У пожилого волгоградца из Кировского района города изъяли свертки весом более 656 граммов. То, что в них находятся наркотики, подтвердило исследование экспертов-криминалистов.

"Изъятой массы наркотика хватило бы для изготовления несколько десятков тысяч разовых доз", - отметили в пресс-службе ведомства.

Специалисты выясняют, зачем задержанный хранил наркотические средства, и их происхождение. Возбужденно уголовное дело.