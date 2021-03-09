Челябинские онкологи удалили опухоль пациентке на 7 месяце беременности

У челябинки Елены (имя изменено по просьбе пациентки - Ред.) на сроке в 16 недель во время УЗИ брюшной полости обнаружилось новообразование на почке. Биопсия подтвердила подозрения - рак.

- Первое впечатление - шок, боязнь за ребенка, - вспоминает она. - Было очень много консилиумов, даже предложение прервать беременность: врачи говорили, что рак и ребенок не совместимы.

Однако онкологи все-таки решили рискнуть и пролонгировать беременность как можно дольше.

- Если брать только онкологическую проблему, то в принципе локализованный рак почки I-II стадии подлежит хирургическому лечению, и оно считается радикальным методом, - отметил врач-онколог, хирург онкоурологического отделения ЧОКЦОиЯМ Евгений Киприянов. - По результатам пациент может войти в ремиссию на неопределенно долгий срок. Другими словами, избавиться от недуга. Кроме того, опухоли почки на начальной стадии растут и развиваются крайне медленно. Но наша ситуация была абсолютно нестандартной. Нужно было решать проблему в совокупности - не только удалить опухоль, но и доносить беременность до такого срока, когда малыш родится жизнеспособным.

До 26 недель беременности опухоль вела себя спокойно. Елена ежемесячно проходила контрольное УЗИ, пока очередное не показало незначительное увеличение размеров новообразования. Тогда врачи приняли решение прооперировать пациентку. Риски были велики. В операционной собрались сразу четыре бригады врачей: хирургическая онкологов-урологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, неонатологов и детских реаниматологов Областного перинатального центра.

- Мы понимали, что случиться может всякое, и пришли со всем своим инструментом и оборудованием, чтобы быть готовыми к досрочному родоразрешению и реанимации малыша, - пояснил заведующий отделением Областного перинатального центра, главный акушер-гинеколог регионального минздрава Алексей Шерстобитов. - Всю операцию прождали и были так рады, что остались не у дел, вообще не понадобились.

Елена идеально доносила беременность, и на сроке в 39 недель родила здорового малыша. Контрольное исследование на КТ спустя месяц после родов подтвердило отсутствие рака.

- Жизнь многообразна, и абсолютно идентичных ситуаций не бывает, - подчеркнул главный врач ЧОКЦОиЯМ, академик РАН Андрей Важенин. - Умный врач тем и отличается от ремесленника, что умеет различные ситуации приводить в некую систему, находить алгоритмы решения, в том числе и в нетрадиционном их сочетании. Мы довольны результатом.

Специалисты отмечают, с улучшением качества диагностики и увеличением вновь выявленных случаев такие ситуации в медицинской практике будут встречаться все чаще. Важно, чтобы сам пациент шел на контакт с докторами, доверял им.

- Сомнений у меня не было, - говорит Елена. - Я знала, что под контролем. На операцию шла очень спокойной. Почему-то я была уверена, что все закончится хорошо. Так оно и получилось!