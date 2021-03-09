Курганский госуниверситет выпустил монографию об истории города 1920-1930 годов. Живым языком авторы книги "Курган между мировыми войнами: антропологическое измерение" рассказывают, чем занимались курганцы в начале ХХ века, как одевались, что ели, чем болели, где отдыхали.

- Мы хотели показать, как на фоне глобальных процессов чувствовали себя обычные горожане, - поясняет замысел сборника директор гуманитарного института КГУ, ответственный редактор Денис Маслюженко.

По словам доктора исторических наук Владимира Менщикова, к советскому периоду сейчас особое внимание. Тем не менее столетие Октябрьской революции, Гражданской войны показало, что многие так и не разобрались с нашим прошлым и его наследием.

Ученые изучали архивные документы, публикации в выходившей тогда областной газете "Красный Курган" и воспоминания старожилов. Это исследование позволяет сравнить сегодняшний город и людей, его населяющих, с тем, что происходило в первой половине XX века. Сейчас, например, невозможно представить, чтобы по центральной площади бродил домашний скот. Большинство курганских семей тогда держали коров, хозяйки их провожали утром на пастбище по обильно удобренной навозом главной улице. Козы - настоящий бич - обгладывали деревья в пришкольных садах, съедали афиши с витрин. Горожане, кстати, относились к этому равнодушно, возмущались только отдельные активисты: строчили жалобы властям и в газету.

- Злободневная проблема Кургана в 20-30-е годы - состояние общепита, - рассказывает старший преподаватель кафедры "История и документоведение" КГУ Ксения Кладова. - Эта тема не сходила с газетных страниц и именовалась одним словом - безобразие.

Отвратительным было и санитарное состояние города - Гражданская война только что закончилась, кругом разруха, голод. Людей косят тиф, холера, дизентерия. Централизованной системы здравоохранения нет, лечить нечем. Мыло - в большом дефиците. Вопрос стоял ребром: "Или вши победят социализм, или социализм вшей".

Кстати, о дефиците. Как пишут авторы монографии, именно в этот период зарождается система дефицитного распределения товаров. Даже по блату не все можно было приобрести. Например, на 44 записки выдали 12 пар дамских сапог, то есть желанную вещь получил только каждый четвертый. И на фоне этой бытовой неустроенности - огромная тяга к знаниям. Редкого школьника сейчас оторвешь от компьютера. А тогда подростки были повально увлечены чтением. Родители жаловались: дети читают книги ночью под одеялом. Учителя заставляли ребят писать объяснительные, если заставали на уроках с внешкольной литературой. Школьника могли исключить из учебного заведения за любовь к чтению. Сейчас родители не знают, чем развлечь дитя, а в то время дети из обычного полена мастерили коньки - и на каток!

А вот что точно не изменилось за сто лет, так это вредные привычки и отношения между людьми. Воспитанные люди предпочитали культурно отдыхать в парках, ходили в кино, театры. Но был и так называемый некультурный досуг - пьянство и хулиганство. Правда, курганские работодатели выделяли "систематическое пьянство" и "пьянство, не отражающееся на работе". Как и сейчас, вожделенной мечтой была квартира. Из-за квадратных метров соседи ссорились, кляузничали… Словом, все как у классика: "Люди как люди… Квартирный вопрос только испортил их...".