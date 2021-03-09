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09.03.2021 16:07
Рубрика: Общество

13 минут на спасение

Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 50(8401)
Второй день рождения может отмечать в эти дни житель небольшого уральского села Бруснятского Белоярского района. 58-летнего Сергея буквально вытащили с того света после клинической смерти фельдшеры местной службы скорой помощи.

- Мы, конечно, понимали, что едем на экстренный вызов. Но пациент встретил нас достаточно бодро, даже шутил, да и кардиограмма не показала критического состояния. Сергей уже начал собираться для госпитализации в больницу, как вдруг перестал дышать. Мы поняли: у нас есть лишь несколько минут, - вспоминает фельдшер бригады Анжела Клименко.

Медики действовали настолько быстро и профессионально, что родственники больного даже ахнуть не успели: только стояли молча и старались не дышать. Пока Клименко делала массаж сердца, ее коллега по бригаде вводила адреналин, а водитель сбегал к машине за портативным аппаратом ИВЛ. Борьба за жизнь продолжалась 13 минут.

Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)
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- Я и сам не понял, что произошло. Было ощущение, что меня с неимоверными усилиями вытаскивают из темной трубы, - поделился Сергей по дороге в больницу с медиками.

А они были безумно счастливы, что пациент в полном сознании, к тому же говорит.

За почти тридцать лет работы в скорой помощи, два десятка из них на селе, в Белоярском районе, Анжеле Клименко впервые пришлось выводить человека из состояния клинической смерти.

- Возможно, для города это и не редкость, не чудо. Но то, что мы, сельские врачи, сумели в ситуации "на грани" почти вручную сделать все от нас зависящее для возвращения человека к жизни, наполняет гордостью. Три дня прошло, а у меня до сих пор состояние, как после укола адреналина, - с улыбкой рассказала "РГ" фельдшер.

Вызов, закончившийся "воскрешением", был одиннадцатым в тот день, после "чуда" бригада совершила еще три визита к больным. Итого - три сотни километров, намотанных по деревенским дорогам.

Белоярский район - ближайший к областному центру и один из наиболее густонаселенных. Структура медучреждений как в большинстве сельских районов: одна центральная больница и множество ФАП и ОВП. Поэтому особо важна оперативность "скорых" и профессионализм врачей. Примчаться за десятки километров, порой по бездорожью, и быстро доставить пациента в больницу - уже мастерство. Ну а вернуть с того света - искусство.

Сергея между тем уже перевели из реанимационного отделения в обычную терапевтическую палату. Правда, поблагодарить фельдшеров-спасительниц он еще не успел - у скорых ритм напряженный.

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