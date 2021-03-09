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Текст:   Екатерина Призова 
09:33 09.03.2021

Названы регионы России с самой доступной ипотекой

Аналитики назвали российские регионы с самой доступной ипотекой. Ожидаемо, в лидеры вышли северные территории с высокими зарплатами - Ямал, Магаданская область и Югра. В аутсайдерах же - республики Северного Кавказа, где семьи традиционно большие, а доходы невелики.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как говорится в исследовании РИА Новости, во время пандемии доступность жилья увеличилась благодаря льготной ипотеке: было заключено рекордное число договоров за все время существования этого финансового продукта. Был обновлен и исторический максимум по суммарному объему ипотеки.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Как городской житель может взять льготную сельскую ипотеку

Для расчета доступности жилищного кредитования, в частности, бралась доля семей, которые могут вносить ежемесячный платеж и не ущемлять себя при этом в повседневных тратах. При этом покупалась усредненная двухкомнатная квартира площадью 60 квадратных метров при первоначальном взносе в 30 процентов. В среднем по стране доля таких семей выросла с 31,3 до 32,7 процента. Эксперты связывают это и со снижением ставок по ипотеке и с ростом сроков кредитования.

В тройке безусловных лидеров по доступности ипотеки - ЯНАО (71,6 процента семей северян могут позволить себе заем на жилье), Магаданская область (65,7 процента) и ХМАО - Югра (56,6 процента). Не последнюю роль, помимо высоких зарплат, в автономных округах играет и относительно низкая стоимость жилья.

В пятерку лучших вошли Ненецкий автономный округ, где для 54,7 процента семей доступен долгоиграющий кредит на улучшение жилищных условий, и Ленинградская область, где таких семей 48,2 процента.

В топ-15 попали Тюменская область с показателем 41,1 процента, в двадцатку Челябинская область - сорок процентов ровно. Средний Урал от соседей отстает довольно существенно: 33 процента свердловчан вошли в категорию тех, кому ипотека доступна и не бьет по карману. В Курганской области доля семей, которые могут взять жилье в ипотеку, составила 28,7 процента.

"В девяти регионах менее 20 процентов семей могут приобрести типовую "двушку", используя ипотечный заем. Замыкают рейтинг Ингушетия, Чечня, Дагестан, Карачаево-Черкессия, Севастополь, Республика Крым, Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкария и Республика Тыва", - резюмируют аналитики.