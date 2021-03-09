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09.03.2021 10:50
Рубрика: Общество

Полкилограмма камней достали из мочевого пузыря жителя Ишима

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим) Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)
Фото: Жанна Стрижак/Пресс-служба ГБУЗ ТО Областная больница №4 (Ишим)

С нетипичным случаем мочекаменной болезни столкнулись медики ишимской больницы: к ним за помощью обратился 58-летний мужчина с жалобами на то, что из живота торчит камень. Состояние пациента поразило даже видавших виды специалистов.

Фото: iStock
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"В брюшной стенке пациента было два отверстия: одно для катетера (с цистостомой он живет более 15 лет), и второе рядом. Из брюшной полости буквально "вырывался" камень", - рассказал заведующий урологическим отделением Областной больницы № 4 Олег Кирилов, отметив, что столкнулся с подобным впервые в своей практике.

Рентген показал, что мочевой пузырь полностью заполнен конкрементами (от лат. concrementum - скопление, срастание). Самый большой камень оказался 15 сантиметров в диаметре, так же в полости была целая горсть более мелких камней.

Пациента экстренно прооперировали. Самый крупный камень раздробили долотом и извлекли по частям, чтобы не делать большой разрез. Отверстия в брюшной полости ушили и установили новый катетер. На все ушло полчаса.

Общий вес конкрементов составил полкилограмма

"Сегодня мужчина чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Он сожалеет, что несколько лет не обращался к врачам, а цистостомический дренаж менял сам", - говорит Жанна Стрижак, пресс-секретарь больницы.

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