Уважаемый Владислав Александрович.

После публикации в "РГ - Неделе" сельскую больницу доукомплектовали кадрами.

К Вам обращаются жители села Кочердык Октябрьского района Челябинской области. Дело в том, что в 2016 году в нашей больнице села Кочемердык закрыли палату дневного пребывания, где нам делали капельницы. Было собрание жителей нашего поселения, все были против закрытия. Кроме нашего села к нашему поселению относится 6 деревень. Больные приезжали в нашу больницу, получали лечение, отдыхали и уезжали домой. Нам обещали строить новое здание, так как это здание старое. В этом здании тепло, есть отопление, электричество, вода, канализация. Единственное, что нужно - заменить крышу и окна.

В больнице работают два медицинских работника. Один принимает больных, делает уколы, а капельницы не ставит. Второй медицинский работник обслуживает детей, а медицинскую сестру не дают, и мы не можем получить капельницу. Почему не дают, не знаем. Мы письменно обращались к главе нашего поселения Гаврилюку Евгению Владимировичу, к главе района Молчану Михаилу Ивановичу, в аппарат губернатора, министру здравоохранения области Семенову Ю. А.

Везде был отказ.

После этого мы обратились в редакцию "Российской газеты" в г. Челябинске. Через 4 дня мне позвонил Пинкус Михаил Львович. Он мне сообщил, что будет заниматься нашим обращением в редакцию. В течение 10 дней вопрос о медицинской сестре был решен положительно.

При разговоре с ним чувствуется, что человек знает законы, человек на своем месте. Мне звонил и в 8 вечера, и в 10 вечера, уточнял, воодушевлял. Он доказал, что жители сельской местности тоже люди, а не африканские аборигены. Он очень скромный.

Лично по телефону выразили ему благодарность, на что он сказал, что это его работа, и положил трубку. Он проявил к нам, беззащитным жителям села, свое внимание. Мы просим Вас не оставить без внимания наше обращение к Вам. Михаил Львович заслуживает поощрения. Мы поверили, что есть еще редакторы "Российской газеты", которые защищают права человека.

С праздником Советской армии! Желаем Вам здоровья, любви, счастья, долгих лет и веселого застолья! В жизни только лишь Побед!

Демина Надежда Васильевна, 17.02.2021 г.