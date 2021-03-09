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09.03.2021 16:18
Рубрика: Общество

Чистюля нашего района

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 50(8401)
Уж который месяц новости про тюменских дворников - все больше со знаком плюс. Неужели горожане, которые еще недавно могли оклеветать работягу за уместное, по поводу мусора, замечание, нахамить и завязать драку с молотком, что-то поняли? Пусть в этом явлении разбираются социологи, а мы расскажем две трогательные истории.
Сергей Дмитракович много кем поработал. Сейчас он дворник. Фото: Ирина Никитина/РГ Сергей Дмитракович много кем поработал. Сейчас он дворник. Фото: Ирина Никитина/РГ
Сергей Дмитракович много кем поработал. Сейчас он дворник. Фото: Ирина Никитина/РГ

В начале февраля дворник Саламбек, обслуживающий дом № 114 на улице Кремлевской, был одновременно удивлен и растроган… За десять лет в Тюмени он впервые удостоился внимания целой многоэтажки: жильцы решили отблагодарить Саламбека за службу и собрали корзину подарков для его новорожденной дочери Наргизы и супруги.

Фото: <a href="https://www.instagram.com/p/CKFPdzWMesY/" rel="nofollow" target="_blank">filippov_photo / instagram.com</a>
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- Я сам недавно стал отцом, поэтому знаю, как важна любая помощь, - рассказывает Павел Франк. - Когда услышал, что у нашего дворника пополнение в семье, написал соседям в общий чат и предложил поддержать его.

Кстати, начальство не осталось в стороне - поощрило сотрудника премией.

А буквально на днях жильцы дома № 10 на улице Протозанова вручили своему дворнику Сергею Дмитраковичу грамоту, торт, сертификат на стрижку и телевизор.

- За улыбку, чуткость, заботу, трудолюбие, ответственность и помощь даже в самую нелетную погоду, - сыпались комплименты в адрес хозяина метлы и лопаты.

Жильцы вручили своему дворнику грамоту, торт, сертификат на стрижку и телевизор

- Жильцы попросили убрать территорию возле третьего подъезда. Подхожу, а тут - подарки, хорошие слова. Я так растерялся… - вспоминает Сергей Владимирович.

Душевный порыв тюменцев стал для Дмитраковича таким же сюрпризом, как год назад собственное решение перебраться из Курганской области в Тюменскую, к дочери и внучке.

Фото: Андрей Куликов
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- Я в дворники пойти не мечтал, - рассуждает он. - Но так сложилось. А рабочие профессии ценю с молодости: трудился помощником машиниста, водителем автобуса. Пробовал как-то головными уборами торговать, но это не мое занятие.

Человек труда - скромник и совсем не говорун. Вытянуть из него больше десяти предложений - надо постараться. Пока я хожу вокруг и прицеливаюсь фотоаппаратом, он сосредоточенно скоблит снег у бордюров: смена скоро закончится, надо успеть выполнить программу-максимум - завершить уборку входных групп у трех семнадцатиэтажек, тротуаров, детской площадки. И так с шести утра до четырех дня пять раз в неделю. Летом легче - больше метешь и клумбы с газоном поливаешь. Зимой, конечно, непросто: то снежные кучи разгребаешь, то наледь долбишь.

- Обычная работа. На свежем воздухе, движение опять же, общение, зарплата - до 25 тысяч. Люди разные: сердитые, добрые. Добрых все же больше. А здороваюсь я со всеми - от меня не убудет, - заявляет дядя Сережа. - В общем, мне пора. Сейчас закончу дела и к внучке побегу - живу-то рядышком.

Кстати

В Тюмени есть памятник дворнику. С 2008 года он стоит в самом центре города, на пересечении улиц Профсоюзной и Володарского. Бородатый солидный мужчина из сплава латуни, меди и железа держит в руках метлу и табличку с надписью: "Чистый город - задача общая". Кстати, в начале XX века дворники не только блюли порядок, но и могли принять роды, оформить паспорт.

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