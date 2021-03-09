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09.03.2021 13:42
Рубрика: Происшествия

В Челябинске молодая пара выпала с четвертого этажа

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинске организована доследственная проверка по факту падения молодой пары из квартиры на четвертом этаже жилого дома.

Челябинец выпрыгнул из окна горящей квартиры на четвертом этаже

Мужчина получил смертельные травмы, женщина доставлена в реанимацию, сообщили во вторник в следственном управлении СК по региону.

- Инцидент произошел сегодня на улице 3-я Арзамасская в Тракторозаводском районе Челябинска, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер происшествия, пока не обнаружено. Квартира, из которой выпали мужчина и женщина, была заперта изнутри, вещи не разбросаны. В рамках доследственной проверки проводится опрос родственников и соседей.

По предварительным данным, пострадавшим около 25 лет. Женщина находится без сознания, врачи борются за ее жизнь. О том, что могло произойти между молодыми людьми, следствие пока не распространяется.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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