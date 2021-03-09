В Челябинске молодая пара выпала с четвертого этажа

В Челябинске организована доследственная проверка по факту падения молодой пары из квартиры на четвертом этаже жилого дома.

Мужчина получил смертельные травмы, женщина доставлена в реанимацию, сообщили во вторник в следственном управлении СК по региону.

- Инцидент произошел сегодня на улице 3-я Арзамасская в Тракторозаводском районе Челябинска, - рассказал представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Каких-либо признаков, указывающих на криминальный характер происшествия, пока не обнаружено. Квартира, из которой выпали мужчина и женщина, была заперта изнутри, вещи не разбросаны. В рамках доследственной проверки проводится опрос родственников и соседей.

По предварительным данным, пострадавшим около 25 лет. Женщина находится без сознания, врачи борются за ее жизнь. О том, что могло произойти между молодыми людьми, следствие пока не распространяется.