В Курганской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет

По решению регионального оперштаба, в Курганской области с 15 марта снимается обязательное требование по самоизоляции пенсионеров старше 65 лет. Но в качестве рекомендации эта мера профилактики COVID-19 все-таки остается.

Кроме того, со следующего понедельника родителям разрешили присутствовать на праздничных утренниках в детских садах с соблюдением всех мер предосторожности. Как пояснили в департаменте образования и науки, это сделано по многочисленным обращениям родителей, для которых, собственно, малыши и готовят свои концерты. Что касается посещения подобных мероприятий в школах, то этот вопрос будет рассмотрен позднее, обещают в ведомстве, так как в школах больше детей. Кроме того, там уже отработаны технологии дистанционного взаимодействия в формате "родитель - школа".

Изменения коснулись и культуры: с 8 по 14 марта на открытых площадках разрешено проводить праздничные мероприятия, посвященных Масленице.

На 8 марта в области подтверждено 58 новых случаев COVID-19. Из них 25 - в Кургане. Выписаны за сутки 22 человека. "Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 18197 случаев инфекции", - передает оперштаб.