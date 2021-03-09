РФ и Китай подали заявку на регистрацию совместной вакцины от COVID-19

Третью фазу клинических испытаний проходит совместная разработка китайской компании CanSinoBiologics и российской Petrovax - новая вакцина от коронавирусной инфекции.

По словам посла КНР в России Чжан Ханьхуэя, в России заявка на регистрацию препарата уже подана.

Как отметил посол, в ходе испытаний совместной вакцины получены положительные данные. "Уже подана заявка на регистрацию, в настоящее время ожидается подтверждение со стороны соответствующих российских органов",- рассказал Чжан Ханьхуэй агентству "Интерфакс".

Посол также рассказал, что Россия и Китай сотрудничают в таких сферах, как профилактика и контроль эпидемии, диагностика и лечение, тестирование, исследование и разработка вакцины и лекарственных препаратов.

Напомним, что в России зарегистрированы три вакцины от коронавируса: "Спутник V" Центра имени Гамалеи, "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" и "КовиВак" Центра имени Чумакова.