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09.03.2021 12:00
Рубрика: Экономика

Рослесхоз рассказал, где в России появились новые леса

Текст: Алексей Дуэль

Лесовосстановительные работы в 2020 году были проведены на площади в 1,17 млн га, сообщает Рослесхоз. Запланированный показатель оказался превышен на 6%. При этом общая площадь земель лесного фонда страны, покрытых лесной растительностью, по данным Рослесинфорга, составляет 522 млн га.
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"На проведение такого объема лесовосстановления были направлены 2,4 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе Рослесхоза специально для "РГ". Больше всего деревьев высадили в Сибири: в Иркутской области на площади в 145 тыс. га, в Красноярском крае - почти 100 тыс. га, добавили в ведомстве. Искусственное лесовосстановление в России проведено почти на 195 тыс. га, что на 17 тыс. га больше прошлогоднего результата.

"Основной показатель федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", отражающий соотношение выбывших и восстановленных лесных площадей, превысил 93% при планируемом на 2020 год 72,8%, - уточнили в Рослесхозе. - Ключевую роль в этом сыграло обеспечение региональных лесных ведомств лесохозяйственной техникой и оборудованием. Так, за 2 года действия проекта лесными хозяйствами было закуплено около 8 тысяч единиц таких спецсредств на сумму более 1 млрд рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрен еще 1,1 млрд рублей. Площадь лесовосстановления и лесоразведения в 2021 году должна составить 1,2 млн га".

Экономика Отрасли Ресурсы Правительство Минприроды Рослесхоз

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