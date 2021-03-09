Если платная медицинская услуга оказана некачественно, то клиника должна будет вернуть деньги.

Это одна из норм, прописанных в Правилах предоставления платных медуслуг, которые разработал Роспотребнадзор. В случае принятия документ начнет действовать с 1 сентября.

Подобные правила существуют и сегодня, но требуют серьезных корректив. В частности, как выяснилось в ходе разбирательства дела Чкаловским районным судом Екатеринбурга, в законодательстве не прописана обязанность просить пациента подписывать согласие на оказание каждой услуги. Проще говоря, пришел человек лечить больной сустав, ему назначили ряд анализов, исследований и процедур. Плюс по ходу лечения возникает потребность в дописследованиях. Если потом возникнет конфликт между пациентом и клиникой, то доказать ошибки медиков бывает сложно. Поди пойми, что там врачи делали. И осознавал ли пациент, как и чем его лечили. Поэтому предлагается обязать медорганизации получать согласие пациента на каждую манипуляцию.

Зачастую недостатки оказанных медуслуг обнаруживаются по прошествии времени. Но пациенты не всегда хранят договор об оказанных услугах. Поэтому предлагается установить срок хранения договора клиникой - не менее 3 лет.

"Еще один важный момент - отдельно обговаривается ответственность медицинской организации за оказание некачественных медицинских услуг платного характера. В таком случае медицинская организация обязана вернуть средства за услугу, а также компенсировать ущерб, нанесенный некачественным лечением, возможно - и понести иную ответственность, предусмотренную российским законодательством", - уточнил "РГ" адвокат Рахман Агайгельдиев.