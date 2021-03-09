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Ученые предрекли России опасное лето

09.03.2021 / 23:15

Без усилий по смягчению последствий изменения климата продолжительность лета в Северном полушарии к 2100 году достигнет примерно шести месяцев. Подобный сдвиг приведет к катастрофическим последствиям, заявили ученые из Китайской академии наук. Выводы их исследования опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.

Фото: pixabay.com
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Как пояснил физический океанограф Юпин Гуань, в середине прошлого столетия четыре времени года сменялись по предсказуемой и довольно равномерной схеме. То, что она нарушилась, можно видеть уже сейчас.

Авторы работы использовали ежедневные климатические данные с 1952 по 2011 годы, чтобы отследить наступление и продолжительность четырех сезонов в Северном полушарии. Полученные данные показали, что за этот период лето увеличилось в среднем с 78-ми до 95-ти дней, а длительность зимы сократилась на три дня - с 76-ти до 73-х. Весна стала короче - со 124-х до 115-ти дней, а осень - с 87-ми до 82-х дней. Самые большие изменения произошли в Средиземноморском регионе и Тибетском нагорье.

По расчетам ученых, при такой динамике изменений к концу ХХI века зима будет длиться не более двух месяцев, существенно сократятся также весенний и осенний сезоны.

- Многочисленные исследования уже показали, что смена сезонов вызывает значительные риски для окружающей среды и здоровья. Например, у птиц меняется характер миграции, у растений нарушаются периоды цветения и плодоношения. Такие фенологические изменения создают несоответствие между животными и их источниками пищи, нарушая экосистему, - заявил Гуань.

Он добавил, что изменения в смене сезонов способны нанести ущерб сельскому хозяйству, а при продолжительном лете люди будут больше подвергаться воздействию аллергенов. Кроме того, при таком явлении расширится ареал обитания насекомых, являющихся переносчиками различных заболеваний.

Не принимавший участие в исследовании климатолог Цунвэнь Чжу из Китайской академии метеорологических наук отметил, что сдвиг сезонов может привести и к катастрофическим стихийным бедствиям - летом будут чаще происходить волны аномальной жары, а более короткая зима, вероятнее всего, приведет к частым штормам.

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Фото: Тагир Раджавов/РГ
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