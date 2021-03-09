Россия и Саудовская Аравия теснят США с рынка нефти в Европе

Рост добычи в России и анонсированные скидки на апрельские поставки в Европу нефти из Саудовской Аравии могут помешать экспорту "черного золота" из США. Но при этом возможно и некоторое увеличение конкуренции между российской и саудовской нефтью.

Большинство европейских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) работают с сернистой нефтью - российской Urals или саудовской Arab Light. В период постепенного восстановления рынка, из-за действия сделки ОПЕК+ поставки из стран альянса в Европу были искусственно ограничены. На фоне снижения экспорта нефти из России и Саудовской Аравии в 2020 году, по данным Argus, поставки в другие страны из США выросли на 260 тысяч баррелей до 2,88 млн баррелей в сутки. Для сравнения, Россия экспортировала в 2020 году около 4,75 млн баррелей в сутки, снизившись на 11,3% относительно объемов 2019 года.

Основная часть нефти из США отправлялась в страны АТР и в Европу - 42,2% и 38,1%, соответственно (от общего объема экспорта). Но если в АТР рост отгрузок можно было объяснить быстрым восстановлением рынка и увеличением спроса, то поставки в Европу занимали доли рынка, освобожденные другими производителями из-за снижения экспорта. Доля нефти из США в Европе выросла в 2020 году до 14,6%, по сравнению с 10,2% в 2019 году и 5,9% в 2018 году. При этом США экспортировали в Европу в основном легкие, малосернистые сорта нефти, которые на НПЗ приходилось смешивать с тяжелыми, чтобы получить продукт, похожий на Urals или Arab Light.

Теперь, после решения о предоставлении России права нарастить добычу нефти в апреле на 130 тысяч баррелей в сутки, наша страна сможет даже в условиях сезонного роста внутреннего спроса не снижать и, возможно, немного увеличить отгрузки своей нефти на экспорт, увеличивая долю на европейском рынке. Саудовская Аравия, в свою очередь, скидками для Европы стимулирует покупателей возвращаться к привычному продукту.

В Европе из-за сохранения строгих ограничительных мер темпы восстановления экономической активности существенно отстают от США и стран АТР. Поэтому скидки на саудовскую нефть могут быть весомым аргументом для европейских покупателей, считает аналитик "Финам" Анна Зайцева. Это будет происходить в ущерб смешению малосернистых сортов нефти из США и дефицитных сейчас марок тяжелой нефти, которая к тому же больше востребована в странах АТР и самих США. Показательно, что для стран АТР и США никаких скидок Саудовская Аравия на апрель не сделала - наоборот, цены для них повышаются. Эти рынки быстро растут, и бороться за долю на них в условиях ограничения объемов производства было бы нецелесообразно.

Увеличение добычи нефти в апреле позволит России удовлетворить растущие потребности внутреннего рынка, не снижая объемов экспорта

Как и Россия, так и Саудовская Аравия действуют только в своих интересах, поэтому нельзя исключать возможности возникновения некоторой конкуренции, но, учитывая дефицит сернистой нефти на рынке, она едва ли будет сильной. В условиях когда российская нефть имеет логистические преимущества, Саудовской Аравии приходится гибко подходить к ценообразованию в Европе, пояснил руководитель международной практики КПМГ по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора Антон Усов.