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09.03.2021 22:02
Рубрика: Экономика

Сколько собрал урожай

Россия поставила абсолютный рекорд по продажам продовольствия за рубеж
Текст: Татьяна Карабут
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
В прошлом году Россия поставила на мировой рынок 79 млн тонн сельхозпродукции на 30,7 млрд долларов, сообщил федеральный центр "Агроэкспорт". И это абсолютный рекорд за всю новейшую историю страны. Прошлый состоялся в 2018 году: 25,8 млрд долларов.
Нарастить экспорт помогли хороший урожай и рост мировых цен. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Нарастить экспорт помогли хороший урожай и рост мировых цен. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Нарастить экспорт помогли хороший урожай и рост мировых цен. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В 2020 году в России получили рекордные урожаи рапса, ржи, риса и гречихи. Выращен почти рекордный урожай зерна, есть прирост по скоту и птице, молоку. Пищевая промышленность показала рост на 3,5%, пояснили в минсельхозе.
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В итоге внутренний рынок был полностью обеспечен продовольствием, а излишки направлены за рубеж. Высокие цены на мировом рынке позволили увеличить экспортные доходы России. К тому же на фоне пандемии многие страны решили сделать запас продовольствия и увеличили закупки.

Главный покупатель нашего продовольствия - Китай, куда было ввезено 4,8 млн тонн. Второе место занимает Турция. Топ-3 замыкает Казахстан. Треть от всех поставок - за зерном. Поставки масложировой продукции приросли на 22%, мяса - на 49%, молочных продуктов - на 11%.

В 2021 году рекорд повторить не удастся, считает генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Следует ждать некоторого снижения мировых цен на продовольствие. Ниже ожидается урожай зерновых в России. Зато возможен рост производства и экспорта всех масличных и масел. Снизится экспорт мяса: из-за вспышек африканской чумы свиней и птичьего гриппа у нас снижается производство свинины и птицы, на экспорт не остается объемов. По прогнозу Рылько, в 2021 году экспорт российского продовольствия составит около 25-26 млрд рублей. В минсельхозе считают планку в 26 млрд долларов вполне выполнимой.

Экономика ВЭД Экономика АПК Правительство Минсельхоз

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