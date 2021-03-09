Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Новости

В московском метро мужчина распылил газ в вагоне 10:50
Полкилограмма камней достали из мочевого пузыря жителя Ишима 10:50
Трубоукладчик "Академик Черский" прибыл для испытаний в Калининград 10:49
На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри" 10:45
МВД найдет устроителей кровавых собачьих боев под Воронежем 10:45
Мясников оценил необходимость делать прививку переболевшим COVID-19 10:43
Умер главный тренер "Красной Армии" Александр Левицкий 10:41
В Москве подорожало жилье бизнес-класса 10:21
ЗАГСы Москвы рассказали о самых популярных "космических" именах детей 10:21
Израиль не признал используемую на Украине вакцину от COVID-19 10:18
В Югре завершили утилизацию углеводородов после аварии на Оби 10:05
Российская артиллерия стала самой точной в мире 09:49
В Финляндии перенесут муниципальные выборы из-за коронавируса 09:45
СМИ: В России заморозят цены на мясо птицы 09:41
В Курганской области отменили самоизоляцию для жителей старше 65 лет 09:40
Мишустин распорядился выдать жилищные сертификаты 5,5 тыс. семей 09:19
Спрос на подержанные ноутбуки в России вырос на 42% 09:13
Шведские ученые признали "Спутник V" самой эффективной вакциной 09:07
Автоматический гранатомет "Балкан" прошел госиспытания 09:05
Генпрокуратура назвала регионы РФ с самым высоким уровнем коррупции 09:01
Пермские ученые создали новый строительный материал, сберегающий тепло 08:57
Тарасенко после тяжелой травмы набрал первое с 2019 года очко в НХЛ 08:55
США обеспокоены возможностями России и Китая в космосе 08:42
СМИ: Церемония начала эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей 08:21
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной 08:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 09:30
Рубрика: Экономика

Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

Текст: Михаил Загайнов
В 2020 году Россия экспортировала 79,4 миллиона тонн сельхозпродукции на общую сумму 30,7 миллиарда долларов. Об этом говорится в статистике федерального центра "Агроэкспорт" Минсельхоза.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

По данным РБК, эти показатели стали рекордными в новейшей истории страны - в 2018 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, Россия экспортировала 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.

Аналитик объяснил зависимость цены товара от упаковки

В "Агроэкспорте" отмечают, что российские продукты в 2020 году экспортировались в 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай (13% всех поставок). На втором и третьем месте - Турция (10%) и Казахстан (почти 7%).

Основная доля экспорта - зерно. В 2020 году на него приходилось 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции.

Самыми быстрыми темпами в прошлом году вырос экспорт мяса - на 53% (до 525 тысяч тонн, 887 миллионов долларов).

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" предусматривает, что в 2021 году Россия экспортирует товаров на 26 миллиардов рублей.

Экономика ВЭД Правительство Минсельхоз

Главное сегодня

Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Создатели "Спутника V" потребовали извинений от ЕMA за слова о вакцине
Вакцинация от COVID-19 для учителей останется добровольной
За фейки о росте цен предложили ввести уголовную ответственность
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир