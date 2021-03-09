Россия установила рекорд по поставкам продовольствия за рубеж

По данным РБК, эти показатели стали рекордными в новейшей истории страны - в 2018 году, когда был зафиксирован предыдущий рекорд, Россия экспортировала 78,5 миллиона тонн продукции на 25,8 миллиарда долларов.

В "Агроэкспорте" отмечают, что российские продукты в 2020 году экспортировались в 150 стран. Крупнейшим импортером остается Китай (13% всех поставок). На втором и третьем месте - Турция (10%) и Казахстан (почти 7%).

Основная доля экспорта - зерно. В 2020 году на него приходилось 33% всех поставок продовольствия и сельхозпродукции.

Самыми быстрыми темпами в прошлом году вырос экспорт мяса - на 53% (до 525 тысяч тонн, 887 миллионов долларов).

Федеральный проект "Экспорт продукции АПК" предусматривает, что в 2021 году Россия экспортирует товаров на 26 миллиардов рублей.