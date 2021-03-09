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Рубрика: Экономика

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

У работающих россиян следующие длинные выходные будут в мае в связи с празднованием Дня весны и труда, а также Дня Победы. Таким образом, первые две рабочие недели в мае будут четырехдневными, напомнили в Роструде.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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В мае выходные продлятся с первого по третье и с восьмого по десятое число. "Рабочими будут дни с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая", - цитирует ТАСС сообщение Роструда.

Летом россиян ожидает одна короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, и поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня. То есть получается три дня отдыха. В начале ноября у россиян будет трехдневная рабочая неделя и длинные выходные благодаря Дню народного единства 4 ноября. Нужно будет поработать с 1 по 3 ноября, а отдыхать будем с 4 по 7 ноября.

Экономика Работа Правительство Минтруд Роструд Все о выходных и праздниках

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