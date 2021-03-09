Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае с призовым фондом более 1,8 миллиона долларов.

Россиянка, которая занимает 88-ю строчку в рейтинге, уверенно обыграла 19-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:3. Следующей соперницей россиянки будет 12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, которая уже выбила из борьбы Веронику Кудерметову (6:4, 5:7, 6:4).

На параллельном мужском турнире в Дохе уверенно стартовал Аслан Карацев, ставший главной сенсацией Открытого чемпионата Австралии. Карацев, также получивший уайлд-кард, в двух сетах обыграл Мубарака Шаннана Заида из Катара со счетом 6:4, 6:0. Но настоящее испытания Карацева ждет во втором круге в лице четвертой ракетки мира и первого сеяного австрийца Доминика Тима.