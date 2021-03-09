Новости

ЦБ предписал крупнейшим брокерам приостановить сделки ряда клиентов 19:53
Беларусь предложила польскому дипломату покинуть страну 19:38
В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова 18:53
Словаки доверяют "Спутнику V" больше, чем вакцинам Moderna и AstraZeneca 18:46
Английский предложили сделать на Украине вторым государственным 18:40
Материальную помощь получат более 15 тысяч москвичей-чернобыльцев 18:34
"Вообще не понимаю, что происходит": певица Манижа о "Евровидении" 18:26
Вратарь Рыжиков покидает "Тамбов" 18:24
В Подмосковье арестован убийца четырех человек 18:23
Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" попал в шорт-листа премии BAFTA 18:13
Володин на встрече с главой ПАСЕ обсудит работу западных соцсетей в РФ 18:06
Греция может начать принимать туристов с 14 мая 18:03
В Сочи с 1 июля запретят строительство многоквартирных домов 17:47
Белорусские мотострелки и десантники по тревоге переброшены на Волгу 17:34
Стало известно, какие работники чаще всего получают повышение 17:31
Брюс Кэмпбелл анонсировал "Зловещих мертвецов 4" 17:31
В СФ предложили способ увеличить объемы компенсации материального ущерба 17:19
Паспорта вакцинации могут начать выдавать в ЕС уже в мае 16:40
Московские застройщики стали реже срывать сроки ввода домов 16:40
"Спартак" попросит РФС отменить желтую карточку Жиго 16:30
Видео: жених сделал предложение актрисе Анастасии Макеевой на сцене 16:13
Бывший главный тренер "Спартака" Романцев выписан из больницы 16:11
СМИ: Олимпиада в Японии пройдет без иностранных зрителей 16:08
В Башкирии медсестра спасла из горящего дома троих детей 15:58
"Последнему маньяку СССР" отказали в досрочном освобождении 15:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Три фразы, которые помогут родителям найти общий язык с ребенком-ТикТокером
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
Психолог: После пандемии люди скорее пойдут в ЗАГС жениться, чем разводиться
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
История русской легенды, без которой не обходится ни одно праздничное застолье
09.03.2021 18:15
Рубрика: Спорт

Пригласили с пользой

Потапова оправдала уайлд-кард на корте в Дохе
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 49(8400)
Российская теннисистка Анастасия Потапова, получившая уайлд-кард от организаторов, пробилась в третий круг турнира категории WTA-1000 в Дубае с призовым фондом более 1,8 миллиона долларов.

Россиянка, которая занимает 88-ю строчку в рейтинге, уверенно обыграла 19-ю ракетку мира американку Мэдисон Кис со счетом 6:4, 6:3. Следующей соперницей россиянки будет 12-я ракетка мира швейцарка Белинда Бенчич, которая уже выбила из борьбы Веронику Кудерметову (6:4, 5:7, 6:4).

Фото: Марк Петерсон/РИА Новости
Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

На параллельном мужском турнире в Дохе уверенно стартовал Аслан Карацев, ставший главной сенсацией Открытого чемпионата Австралии. Карацев, также получивший уайлд-кард, в двух сетах обыграл Мубарака Шаннана Заида из Катара со счетом 6:4, 6:0. Но настоящее испытания Карацева ждет во втором круге в лице четвертой ракетки мира и первого сеяного австрийца Доминика Тима.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA Спорт Теннис Игроки

Главное сегодня

В МИД РФ прокомментировали приговор по делу об убийстве Андрея Карлова
Греция может начать принимать туристов с 14 мая
Песков назвал тревожной информацию СМИ о возможных кибератаках на Россию
Госдума поддержала проект о блокировке сайтов за оправдание экстремизма
Утвержден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников
Стали известны четвертьфинальные пары Кубка России
В 25 регионах России подготовлены инструкторы ЗОЖ и "маршруты здоровья"