Российские баскетболистки узнали соперниц на групповом этапе ЧЕ-2021

Женская сборная России по баскетболу в воскресенье узнала своих соперниц по групповому раунду финального турнира чемпионата Европы-2021. Он пройдет с 17 по 27 июня во Франции и Испании. Жеребьевка определила: в квартете D сборная России встретится с командами Франции, Чехии и Хорватии.

Российской командой свой первый соревновательный цикл на столь высоком уровне руководит уроженец Оренбурга Александр Ковалев. В 2017 году под его началом сборная России для баскетболисток не старше 19 лет выиграла чемпионат мира, одолев в финале грозных американок.

В отборочном цикле Евробаскета-2021 сборная России в своей группе опередила команды Боснии и Герцеговины, Швейцарии и Эстонии, пробившись в финальный турнир с первого места. Один раз обыгравшая россиянок боснийская команда тоже продолжит борьбу за медали.

Остальные результаты жеребьевки чемпионата Европы :

группа А: Испания, Швеция, Беларусь, Словакия;

группа В: Сербия, Италия, Черногория, Греция;

группа С: Бельгия, Словения, Босния, Турция.

Команды квартетов А и В будут соревноваться в испанской Валенсии, сборные из групп С и D - во французском Страсбурге. То есть сборной России на первом этапе придется играть с хозяйками паркета. В плей-офф выйдут по три лучшие команды из каждой группы. Турнир с выбыванием начнется с усеченной стадии 1/8 финала - Last 12. Схема следующая: В2 - А3, С2 - D3, А2 - В3, D2 - С3. А победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал.

У российской команды сложная группа. Сборная Франции на четырех последних чемпионатах Европы (2013, 2015, 2017, 2019) брала серебро. Команда Чехии, хоть в последние сезоны не столь грозна, как прежде, но в этой стране традиции женского баскетбола по-прежнему сильны. И нельзя забывать, что чешки заняли второе место на первенстве мира-2010. У сборной Хорватии нет серьезных титулов, однако в квалификации она опередила команды Латвии и Германии, заняв первое место в группе.

Ковалев станет десятым по счету специалистом, под началом которого россиянки выступят на финальном турнире чемпионата Европы. Всего сборная страны брала континентальный титул трижды - в 2003 (главный тренер - Вадим Капранов), 2007 (Игорь Грудин) и 2011 (Борис Соколовский) годах.