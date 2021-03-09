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09.03.2021 19:29
Рубрика: Общество

Российские вузы вошли в рейтинг лучших университетов развивающихся стран

Текст: Мария Агранович
Опубликован рейтинг лучших вузов развивающихся стран по версии Times Higher Education (The Emerging Economies University Rankings 2021). Россия в нем - на втором месте по числу вузов, вошедших в топ-50 и на четвертом - по общему количеству университетов.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Всего в рейтинг 2021 года вошло 48 российских университетов. На первом месте среди россиян - Московский государственный университет им. Ломоносова: 6 позиция рейтинга. За ним - МФТИ, 11 позиция, на третьем месте - Высшая школа экономики, 24 позиция.

Фото: iStock
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В рейтинге университетов развивающихся стран вузы получают оценки по нескольким критериям: обучение и образовательная среда, научная работа, цитируемость научных публикаций, международная мобильность студентов и сотрудников.

По словам ректора МГУ академика Виктора Садовничего, стабильные позиции Московского университета в топ-10 лучших университетов развивающихся стран говорят о том, что выбранная траектория развития МГУ в целом адекватна требованиям современных стандартов подготовки специалистов для экономики знаний.

- Попадание МГУ в лидирующую группу вузов крупнейших развивающихся экономик задает планку для дальнейшей работы, - отметил Виктор Садовничий. - А в рамках созданной в университете системы поддержки молодых ученых формируется новое поколение научной элиты МГУ и страны. Результаты и планы их исследований дают основание уверенно смотреть в будущее.

В МФТИ высокие позиции вуза связывают с реализацией стратегии развития.

- Благодаря развитию Программы "5-100" на базе МФТИ была открыта 81 научная лаборатория, 20 из которых - совместно с институтами РАН, вернулись из-за рубежа для научной и преподавательской работы 83 ученых, открыто 19 образовательных программ по новым перспективным направлениям, - рассказывает проректор по научной работе МФТИ Виталий Баган. - Научные разработки, люди, которые участвуют в составлении курсов, позволяют нам вести опережающую подготовку специалистов по тем направлениям, которые будут высоко востребованы в будущем.

Фото: Пресс-служба президента РТ
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У третьего российского лидера - Высшей школы экономики - отмечается устойчивый рост показателей по интернационализации.

- Созданная в университете в последние годы двуязычная среда позволяет создавать комфортные условия для наших иностранных коллег и студентов, поэтому каждый год растет интерес иностранных студентов к университету, - комментирует старший директор по стратегическому развитию ВШЭ Ирина Карелина. - Даже в прошлом году, несмотря на пандемию, мы приняли на 12% больше иностранных студентов, чем в рекордном для себя 2019 году. Это говорит о высокой репутации среди абитуриентов из зарубежных стран.

Кстати

Среди вузов-участников Проекта 5-100 хорошую положительную динамику показал Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ). Он поднялся 37 позиций и вошел в топ-50 рейтинга.

- Методология данного рейтинга выделяет те университеты, которые развивают научно-исследовательскую деятельность и системно работают в области разработок и новых технологий в тесной связке с промышленностью, - отмечает ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. - Наш Политех показал достойный рост не только по показателям научной продуктивности и влияния исследований, но и по вкладу от производственной и инновационной деятельности. Свидетельство тому - разработанный Политехом совместно с нашим партнером ПАО "Камаз" предсерийный образец электромобиля "Кама-1", который уже представлен мировому сообществу и успешно прошел тестирование в разных условиях.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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