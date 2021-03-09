Ростуризм ожидает "сотни миллионов" просмотров роликов о России в TikTok

Ролики о самых интересных местах России, снятые школьниками - участниками конкурса "Страна отрытий" - в социальной сети TikTok соберут сотни миллионов просмотров, считают в Ростуризме.

О запуске конкурса организаторы - Ростуризм, комитет по туризму Москвы, издательство "Просвещение" - объявили 9 марта.

"Мы бы хотели посмотреть на регионы глазами ребят, чтобы они рассказали об интересных местах в своих городах, достопримечательностях, вкусных ресторанах, о том, как весело провести время в их городе", - заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной старту конкурса. По словам Догузовой, в прошлом году ведомство уже проводило конкурс в TikTok, в ходе которого видеоролики о своих городах записывали экскурсоводы. "Нам очень понравился этот проект, он получил 400 млн просмотров", - сказала Догузова. Она подчеркнула, что проект позволит другими глазами взглянуть на Россию и планировать поездки по стране. Блогеры становятся амбассадорами своих городов на популярной площадке.

"Ожидаем, что охват кампании выйдет за пределы участников конкурса. Надеемся, что в результате сотни миллионов людей не только на территории нашей страны смогут узнать о том, как много интересных туристических мест есть в России", - добавила заместитель руководителя Евгения Чухнова.

В итоге должна быть сформирована устойчивая мода на путешествия среди молодежи, которая и является самыми активными путешественниками, отметила она. По словам Чухновой, сейчас среди молодежи популярны эко-туры, поездки в теплые регионы страны и сити-брейки, то есть экскурсионные поездки в близлежащие города на выходные дни.

Конкурс будет проводиться среди старшеклассников в возрасте 15-17 лет, так как это основная аудитория социальной сети TikTok. По условиям конкурса участники должны снять ролик об интересном месте или событии в своем городе или регионе. Ролики будут оцениваться жюри. Победители получат возможность отправиться в путешествие по России.

Заявки будут приниматься до 11 апреля, отметила глава комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева. В конкурсе предусмотрено 10 номинаций по темам "Урбанистика", "Гуманитарные технологии", "IT и телекоммуникации", "Транспорт и космос", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология", "Креативные индустрии", "Scienceart", "Россия глазами детей".