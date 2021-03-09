С экс-президента Бразилии Лулы сняли обвинения в коррупции

Судья Эдсон Факин Верховного федерального суда Бразилии в понедельник снял все обвинения в коррупции с бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Таким образом, некогда самый популярный бразильский политик сможет в 2022 году вновь претендовать на пост главы государства.

С экс-лидера сняты обвинения по четырем коррупционным делам. По делу вокруг квартиры в курортном городке Гуаружа Лула да Силва был осужден на 12 лет и один месяц. 12 лет и 11 месяцев бывший президент получил за участок с домом в г. Атибайа в пригороде Сан-Паулу. Решение Верховного суда поставило точку еще в двух процессах вокруг Института Лулы. Все эти дела вел судья Сержио Моро, впоследствии ставший министром юстиции в правительстве Жаира Болсонаро.

Факин постановил, что Моро не имел права вести дела в отношении Лулы да Силвы, так как они не входили в его компетенцию. Тем же решением судья прекратил 14 процессов в отношении самого Моро, обвиняемого в пристрастности.

Полтора года назад на портале The Intercept Brasil была опубликована переписка Моро с прокурором Делтаном Даланьолом, спровоцировавшая в Бразилии серьезный скандал, одной из волн которого, видимо, и стало решение Факина. Согласно этой переписке, прославившийся судья, которого в Бразилии называли не иначе как "символ борьбы с коррупцией", не только рассматривал дела против Лулы, но и фактически координировал работу полиции и прокуратуры в рамках расследований против бывшего президента.

Те решения Моро полностью изменили политический ландшафт в Бразилии перед самыми выборами 2018 году и открыли дорогу для избрания Болсонаро, которого еще за полгода до выборов никто всерьез не воспринимал, на высший государственный пост.

Теперь у Лулы может появиться возможность взять реванш, если только постановление Факина не удастся оспорить Генеральной прокуратуре.

Согласно опросам общественного мнения бразильского института Ipec, у Лулы есть шанс вернуться в президентский дворец по итогам выборов 2022 года. Из числа участников опроса 50 процентов точно бы проголосовали, или могли бы проголосовать, за Лулу да Силву, если он выставит свою кандидатуру, в то время как Болсонаро согласились поддержать только 38 процентов. А вот индекс отрицания у действующего главы государства заметно выше: 56 процентов опрошенных не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах, а вот за Лулу отказались отдавать свой голос 44 процента участников опроса.