Семейному образованию предложили новые правила

Так, если родители хотят учить ребенка сами и выбирают семейное образование, они информируют об этом орган местного самоуправления в течение 15 дней после того, как школа выпустила приказ об отчислении ребенка. Или не менее чем за 14 дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.

При этом ученик вправе на любом этапе обучения продолжить образование в обычной школе или сочетать разные формы.

Как составить индивидуальный учебный план для ребенка-"семейника"? Возможно ли ускоренное обучение? Это решает сама школа. Главное условие - "индивидуальный учебный план формируется с учетом требований ФГОС, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения".

При этом дети-"семейники" могут пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в обычной школе. Выбор школы делают родители, на основе рекомендаций органа местного самоуправления.

"По желанию родителей организация для прохождения аттестации может быть определена на один учебный год, на весь период получения общего образования, либо на период прохождения конкретной аттестации, - говорится в документе. - Утверждается график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более чем одному учебному предмету (курсу) в день. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в организации".

Ранее рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина сообщила "Парламентской газете", что на начало этого учебного года на семейную форму образования перешли более 16,5 тысячи детей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году, и на девять тысяч больше, чем два года назад.