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09.03.2021 15:07
Рубрика: Общество

Семейному образованию предложили новые правила

Текст: Ксения Колесникова
Министерство просвещения опубликовало проект нового порядка организации образовательной деятельности начального, основного и среднего общего образования. Главные поправки в нем касаются семейной формы обучения, которая в последние годы становится все популярнее.
Фото: Артем Житенев/РИА Новости Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Фото: Артем Житенев/РИА Новости

Так, если родители хотят учить ребенка сами и выбирают семейное образование, они информируют об этом орган местного самоуправления в течение 15 дней после того, как школа выпустила приказ об отчислении ребенка. Или не менее чем за 14 дней до начала учебного года, в котором планируется переход на семейное образование.

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При этом ученик вправе на любом этапе обучения продолжить образование в обычной школе или сочетать разные формы.

Как составить индивидуальный учебный план для ребенка-"семейника"? Возможно ли ускоренное обучение? Это решает сама школа. Главное условие - "индивидуальный учебный план формируется с учетом требований ФГОС, в том числе к перечню учебных предметов, обязательных для изучения".

При этом дети-"семейники" могут пройти экстерном промежуточную и государственную итоговую аттестацию в обычной школе. Выбор школы делают родители, на основе рекомендаций органа местного самоуправления.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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"По желанию родителей организация для прохождения аттестации может быть определена на один учебный год, на весь период получения общего образования, либо на период прохождения конкретной аттестации, - говорится в документе. - Утверждается график прохождения промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация экстернов проводится по не более чем одному учебному предмету (курсу) в день. Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность, продолжают получать образование в организации".

Ранее рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина сообщила "Парламентской газете", что на начало этого учебного года на семейную форму образования перешли более 16,5 тысячи детей. Это на четыре тысячи больше, чем в прошлом году, и на девять тысяч больше, чем два года назад.

Общество Образование Правительство Минпросвещения

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