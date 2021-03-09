Создана полноценная искусственная сетчатка для слепых

Швейцарские ученые сообщили о создании киберсетчатки, позволяющей видеть слепым людям. Об этом сообщается в журнале Communications Materials.

По словам доцента Федеральной политехнической школы Лозанны Дьего Гецци, киберсетчатка содержит свыше десяти тысяч пикселей (диаметр 80 мкм, шаг 120 мкм), что позволяет получать широкоугольное изображение. Диаметр активной области составляет 13 миллиметров. Подобные зрительные нейроинтерфейсы уже используются незрячими людьми. Но у существующих устройств пока узкое поле зрения и нечеткая картинка, что крайне небезопасно.

В новом фотоэлектрическом протезе в деградировавшую сетчатку внедряются сверхтонкие титановые электроды на гибком полимере. Сигналы на электроды подаются с помощью очков, снабженных камерой и микрокомпьютером. При этом угол зрения составляет 43 градуса, что вдвое больше чем у аналогов, а картинка обладает высокой разрешающей способностью.

Изображение пока черное-белое, а фотопротезы испытаны только на слепых мышах, но ученые готовы к клиническим испытаниям на людях.