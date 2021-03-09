Школьники пострадали при взрыве самодельной бомбы в США

Шесть человек пострадали при взрыве бомбы в одной из школ американского города Ньюэйго (штат Мичиган). Инцидент произошел утром восьмого марта.

Как пишет РИА Новости, 16-летний школьник принес в учебное заведение самодельное взрывное устройство, которое взорвалось в классе. В больницу за медицинской помощью обратились один взрослый и пять несовершеннолетних. У всех легкие травмы.

Полиция и ФБР начали расследование, в ходе которого предстоит выяснить обстоятельства случившегося. Также силовики изучают состав взорвавшегося вещества.