Следователей обяжут показывать обвиняемым уголовное дело целиком

Госдума заканчивает сбор отзывов на проект поправок в УПК, обязывающих следователя вовремя показывать обвиняемому полностью все уголовное дело. Тогда у человека будет время подготовиться, чтобы аргументированно дать ответ перед судом.

"Сегодня следователь предъявляет стороне защиты для ознакомления только часть материалов уголовного дела, а пока идет ознакомление, он продолжает дополнять предварительное следствие, производить следственные действия, устранять имеющиеся пробелы, - рассказывает советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - Такая практика является недопустимой и с целью ее искоренения и предложен данный законопроект".

Иными словами, то, что предлагается обвиняемому по окончании следствия, не всегда соответствует тому, что в итоге придет в суд. Пока человек читает, следователь продолжает пополнять и редактировать тома уголовного дела, так что в итоге там могут оказаться сюрпризы и новые сюжетные повороты. Однако уголовное дело - не детектив, где неожиданные повороты приветствуются. В задачи следователя вовсе не входит обязанность запутать читателя - как подсудимого, так и судью. Скорее, наоборот, чтение должно быть прозрачным и предсказуемым.

Поэтому Законодательное собрание Ленинградской области выступило с инициативой, исправляющей ситуацию. Документ включен в примерную программу Госдумы на март.

"На мой взгляд, полезный уточняющий законопроект", - полагает Нвер Гаспарян.

Сейчас в УПК РФ указывается на то, что следователь обязан предъявить обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику материалы "оконченного расследованием уголовного дела". Норму предлагается дополнить тем, что необходимо предъявить "все материалы оконченного расследованием уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде".

Объемные дела обвиняемый может изучать несколько месяцев, а то и больше года. Теперь следователя обяжут предъявлять человеку подшитое и пронумерованное дело, в которое ничего добавить нельзя

Вроде бы техническая поправка, но она меняет многое. Для следователей однозначно закрывается возможность чем-то дополнять оконченное уголовное дело. Раз подшито и пронумеровано, никакие новые протоколы не могут быть приняты.

"Такой порядок, с одной стороны, дисциплинирует следователя, а с другой стороны, создает для стороны защиты условия процессуальной определенности", - говорит советник ФПА.

Как напоминают разработчики проекта, общий предельный срок на ознакомление с делом составляет б месяцев. Особенно важны сроки для тех, кто находится под арестом.

"В отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания меры пресечения соответствующим судом по ходатайству следователя такие сроки могут продлеваться до 12 месяцев, - рассказывают разработчики проекта. - Для лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, в исключительных случаях срок содержания под стражей может быть продлен до 18 месяцев".