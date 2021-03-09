Следователей обяжут показывать обвиняемым уголовное дело целиком

"Сегодня следователь предъявляет стороне защиты для ознакомления только часть материалов уголовного дела, а пока идет ознакомление, он продолжает дополнять предварительное следствие, производить следственные действия, устранять имеющиеся пробелы, - рассказывает советник Федеральной палаты адвокатов Нвер Гаспарян. - Такая практика является недопустимой и с целью ее искоренения и предложен данный законопроект".
Иными словами, то, что предлагается обвиняемому по окончании следствия, не всегда соответствует тому, что в итоге придет в суд. Пока человек читает, следователь продолжает пополнять и редактировать тома уголовного дела, так что в итоге там могут оказаться сюрпризы и новые сюжетные повороты. Однако уголовное дело - не детектив, где неожиданные повороты приветствуются. В задачи следователя вовсе не входит обязанность запутать читателя - как подсудимого, так и судью. Скорее, наоборот, чтение должно быть прозрачным и предсказуемым.
Поэтому Законодательное собрание Ленинградской области выступило с инициативой, исправляющей ситуацию. Документ включен в примерную программу Госдумы на март.
"На мой взгляд, полезный уточняющий законопроект", - полагает Нвер Гаспарян.
Сейчас в УПК РФ указывается на то, что следователь обязан предъявить обвиняемому, содержащемуся под стражей, и его защитнику материалы "оконченного расследованием уголовного дела". Норму предлагается дополнить тем, что необходимо предъявить "все материалы оконченного расследованием уголовного дела в подшитом и пронумерованном виде".
Вроде бы техническая поправка, но она меняет многое. Для следователей однозначно закрывается возможность чем-то дополнять оконченное уголовное дело. Раз подшито и пронумеровано, никакие новые протоколы не могут быть приняты.
"Такой порядок, с одной стороны, дисциплинирует следователя, а с другой стороны, создает для стороны защиты условия процессуальной определенности", - говорит советник ФПА.
Как напоминают разработчики проекта, общий предельный срок на ознакомление с делом составляет б месяцев. Особенно важны сроки для тех, кто находится под арестом.
"В отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких преступлений, в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания меры пресечения соответствующим судом по ходатайству следователя такие сроки могут продлеваться до 12 месяцев, - рассказывают разработчики проекта. - Для лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, в исключительных случаях срок содержания под стражей может быть продлен до 18 месяцев".