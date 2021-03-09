СМИ: Церемония начала эстафеты олимпийского огня пройдет без зрителей

Церемония начала эстафеты олимпийского огня, по всей видимости, пройдет без участия зрителей. К принятию такого решения склоняются организаторы торжеств на фоне пандемии коронавируса, передает телерадиокомпания NHK со ссылкой на свои источники в оргкомитете "Токио-2020".

Старт забега запланирован на 25 марта. Торжества состоятся в префектуре Фукусима на территории бывшего центра подготовки футболистов J-Village. Начало эстафеты призвано символизировать восстановление японского региона, который десять лет назад пострадал после аварии на АЭС "Фукусима-1".

Факелоносцы пробегут с огнем через все 47 префектур островного государства и 23 июля прибудут в Токио. В общей сложности забег продлится 121 день.

Ранее местные СМИ сообщали, что на Олимпиаду в Токио могут не допустить иностранных зрителей. В настоящий момент этот вопрос прорабатывается.