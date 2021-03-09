СМИ: Корея запретит лидеру сборной по шорт-треку выступать за КНР на ОИ-2022

Спортивные чиновники Южной Кореи собираются наложить запрет на возможность выступления бывшего лидера сборной страны по шорт-треку Лим Хё Чжуна за Китай на Олимпиаде-2022 в Пекине. Хотя запретить смену гражданства чемпиону Олимпиады-2018 корейские чиновники не смогут, но не намерены сокращать срок "карантина", который необходимо пройти атлету для начала выступления за другую страну. Об этом со ссылкой на источник в Национальном олимпийском комитете Республики Корея (НОК РК) сообщило южнокорейское информагентство "Ёнхап".

Напомним, что несколько дней назад агентство, представляющее интересы золотого и бронзового призера Олимпиады-2018 в Пхенчхане, шестикратного чемпиона мира по шорт-треку 24-летнего Лим Хё Чжуна, заявило о том, что атлет подал документы на отказ от корейского гражданства и получение гражданства Китайской Народной Республики (по другой информации - он уже сменил гражданство на китайское). В агентстве отметили, что спортсмен, который вплоть до 2019 года был лидером мужской сборной страны, хотел бы выступать за Южную Корею, но постоянные судебные тяжбы и дисквалификация из-за нелепого скандала в июне 2019 года не дают ему возможности продолжать тренировки на родине и выступать за национальную сборную. В итоге он намерен на ОИ-2022 в Пекине выступать за Китай, чью сборную тренируют известные корейские специалисты - бывший главный тренер сборной РК Ким Сон Тхэ и россиянин по паспорту шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан. Корейские эксперты не скрывают, что возможность перехода Лим Хё Чжуна к главным конкурентам Южной Кореи по шорт-треку создаст серьезные проблемы для "медальных планов" корейцев. Лим способен завоевать сразу несколько медалей, включая высшей пробы, что он уже неоднократно доказывал.

Как сообщило южнокорейское информагентство "Ёнхап", НОК РК намерен не позволить Лим Хё Чжуну выступать за Китай на Олимпиаде-2022, хотя мог бы пойти навстречу атлету в этом вопросе. "Если НОК Республики Корея выступит против, то Лим Хё Чжун не сможет на Олимпиаде в Пекине выступать за Китай согласно параграфу 2 статьи 41 хартии Международного олимпийского комитета", - цитирует "Ёнхап" слова анонимного источника в Национальном олимпийском комитете РК.

Чиновник пояснил, что по правилам при смене гражданства и намерении выступать за другую страну атлет должен пройти трехлетний карантин с запретом на участие в международных состязаниях под флагом "новой" родины. Срок карантина отсчитывается от даты последнего его выступления на официальных состязаниях за "предыдущую" страну. Последнее участие Лима в такого рода состязаниях датируется 10 марта 2019 года, когда он на чемпионате мира в Софии блестяще выступил, завоевав для Кореи сразу пять золотых медалей, включая титул абсолютного чемпиона мира. Таким образом за Китай Лим сможет выступать через три года после этой даты, то есть с 10 марта 2022 года. Так как Олимпиада-2022 в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля, то Лиму не хватит буквально месяца, чтобы принять участие в ОИ.

В НОК РК признали, что есть способ сокращения срока карантина при переходе в другую страну. Для этого, согласно правилам, НОК двух заинтересованных стран - в данном случае Китая и Кореи, а также Международная федерация по данному виду спорта должны об этом договориться. По сути, НОК страны, которую покидает спортсмен, должен согласиться на сокращение срока "карантина". Однако источник в НОК РК дал однозначно понять, что Корея не намерена идти навстречу Лим Хё Чжуну, который крупно поссорился с Союзом конькобежцев Кореи, оспорил решение корейских чиновников в суде и на данном этапе признан невиновным по скандалу, который стал основанием для отстранения. Одна из главных причин для такой жесткости в позиции НОК РК - нежелание помогать завоевывать олимпийские медали Китаю, который является главным конкурентом Южной Кореи в шорт-треке.

"В национальной сборной Китая пока еще не прошли отборочные соревнования, где должен будет проясниться состав команды для участия в Олимпиаде, а потому, насколько я понимаю, китайцам пока сложно обращаться к нам с какими-либо запросами… Однако, в любом случае, учитывая влияние, которое данная ситуация может оказать на олимпийскую команду нашей страны, общественный резонанс, а также в целях нежелания создавать плохой прецедент, как мне кажется, очень мала вероятность, что наш НОК разрешит Лим Хё Чжуну выступать за Китай на Олимпиаде в Пекине", - цитирует "Ёнхап" слова источника в Национальном олимпийском комитете Кореи.

Отметим, что, как правило, национальные федерации и НОК договариваются о сокращении сроков карантина для спортсменов, которые меняют гражданство. Но обычно речь идет о тех случаях, когда атлеты уходят "по-хорошему" и не создают явной конкуренции для бывшей родины на международных состязаниях. Бывают, впрочем, и исключения. Так, в 2018 г. НОК Канады отказался сокращать срок карантина для этнического корейца паралимпийца-лыжника Вон Ю Мина, который хотели выступать под флагом исторической родины на ОИ-2018 в Пхенчхане. Вон в итоге не смог принять участие в Паралимпийских играх-2018 в Южной Корее. Правила по смене гражданства одинаковы для всех спортсменов - как "обычных" атлетов, так и паралимпийцев.

Впрочем, следует учитывать, что пока все эти высказывания по поводу Лим Хё Чжуна не носят характера официальной позиции НОК РК, хотя и хорошо отражают общее отношение корейских функционеров к данному вопросу.

Есть еще один сценарий, при котором Лим Хё Чжун сможет принять участие в ОИ-2022, выступая за Китай, когда не понадобится согласие НОК Кореи. Это произойдет в том случае, если по соображениям коронавируса или иным причинам Зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине будут перенесены на более поздний срок. Если ОИ-2022 будут отложены хотя бы до 10 марта, то есть стартуют на пять недель позже запланированного, то срок трехлетнего моратория для корейского атлета закончится. Правда и этот вариант пока выглядит маловероятным. Судя по настрою, МОК и Китай не намерены менять сроки проведения этого грандиозного спортивного мероприятия.