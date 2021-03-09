Фристайлистка Анастасия Смирнова принесла России первое в истории страны "золото" чемпионата мира в парном могуле.

В финале соревнований, которые проходят в Алма-Ате, она победила соотечественницу Викторию Лазаренко. Бронзовая медаль досталась Анастасии Городко из Казахстана.

Виктория Лазаренко, которой 17 лет, - дебютантка чемпионата мира. А 18-летняя Анастасия Смирнова уже не новичок на турнирах такого уровня. На мировом первенстве 2019 года Смирнова была четвертой. В 2020-м она дважды становилась призером на этапах Кубка мира в Канаде и Финляндии.

Накануне Анастасия также завоевала в Алма-Ате бронзовую награду в могуле. В финале она набрала 79,41 балла. Победу одержала олимпийская чемпионка француженка Перрин Лаффон (82,11), второе место заняла Юлия Галышева из Казахстана (79,52). Та медаль тоже стала исторической для сборной. Последний раз российские спортсмены поднимались на пьедестал на ЧМ в 2015 году.

Напомним, что чемпионат мира по фристайлу должен был состояться в феврале в Китае, но из-за пандемии соревнования там были отменены. ЧМ в дисциплинах могул и лыжная акробатика перенесли в Казахстан. Могул - это спуск на горных лыжах по бугристому склону и выполнение прыжков на трамплинах. Оценка состоит из трех компонентов: за повороты - 50 процентов, за прыжки - 25, за скорость - 25.