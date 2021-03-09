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09.03.2021 18:09
Рубрика: В мире

Собака бывает кусачей...

Овчарка Байдена попробовала охрану на зуб
Текст: Александр Гусаров
Не прошло и пары месяцев пребывания нового президента CША Джозефа Байдена в Белом доме, как ему пришлось расстаться со своими домашними питомцами. Накануне СМИ стало известно, что одна из президентских овчарок покусала сотрудника охраны и обоих четвероногих друзей Байдена по соображениям безопасности выселили из вашингтонской резиденции на Пенсильвания авеню.
Фото: JIM WATSON / AFP Фото: JIM WATSON / AFP
Фото: JIM WATSON / AFP

Точное время и дата инцидента, во время которого овчарка президента США по кличке Мейджор проявила "агрессивное поведение", не раскрывается. Ничего не известно и о том, за какое место пес цапнул телохранителя и в каком состоянии покусанный сейчас находится. Зато вездесущие журналисты уже зафиксировали возвращение обоих животных - трехлетнего Мейджора и тринадцатилетнего Чемпа - в семейный дом Байденов в штате Делавэр.

Фото: Reuters/Mike Segar
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Пикантности ситуации придает то обстоятельство, что именно вокруг сердобольности Джо Байдена, забравшего Мейджора из приюта для домашних животных незадолго до президентских выборов, была выстроена мощная медийная кампания. Фото обеих будущих "первых собак страны" активно выставляли в соцсетях сам Байден и его супруга Джилл, о животных часто писала пресса, делая особый акцент на том, что младшая овчарка станет первым в истории США обитателем Белого дома из приюта. Для животных даже устроили виртуальную "индогурацию" (от слов "инаугурация" и "дог" - англ. "собака"), которая собрала около 200 тысяч долларов на нужды брошенных беспризорных животных. При этом Мейджор, по данным The New York Times, прошел тренировку, которая предполагала знакомство собаки с частыми перелетами и другими особенностями президентского быта.

Однако, оказавшись в Белом доме и получив полную свободу действий - обеих овчарок часто видели гуляющими по всей территории комплекса без намордников, - полученные спецнавыки младшая овчарка явно подзабыла. И не преминула пустить в ход клыки, когда ей что-то пришлось не по вкусу. В итоге резиденция президента США к неудовольствию многочисленных фанатов разрекламированных в интернете Мейджора и Чемпа вновь осталась без питомцев. Аналогичное положение в Белом доме американская публика наблюдала все последние четыре года - экс-президент США Дональд Трамп оказался единственным за последние 100 лет американским лидером, который не стал заводить животных по месту проживания и работы.

Хотя до этого на южной лужайке Белого дома любили прогуливаться оба португальских вассерхунда Барака Обамы - Бо и Санни (при этом сообщалось, что одна из этих охотничьих собак в 2017 году также покусала подругу дочери Обамы). В период работы Билла Клинтона собачью монополию на пребывание в президентской резиденции оспаривал кот по кличке Сокс. Впрочем, наиболее экстравагантными питомцами Белого дома еще раньше отличились президенты Теодор Рузвельт, который завел барсука, Бенджамин Франклин со своими двумя опоссумами и Авраам Линкольн с выводком коз.

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