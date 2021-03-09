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09.03.2021 09:13
Рубрика: Digital

Спрос на подержанные ноутбуки в России вырос на 42%

Текст: Иван Черноусов

В 2020 году спрос на поддержанные ноутбуки вырос на 42%, рассказали "РГ" в "Авито".

Фото: iStock
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Наиболее заметное повышение спроса зафиксировано на технику Huawei и Honor: приобретением лэптопов данного бренда в прошлом году россияне интересовались в 3,6 раз активнее, чем в 2019 году.

Заметно увеличился интерес к покупке ноутбуков Samsung - в 2020 году они оказались в 2,6 раз востребованнее, чем годом ранее. На 64% чаще интересовались покупкой девайсов от Acer и Asus, спрос на ноутбуки Macbook вырос на 65%, а на лэптопы MSI - на 60%.​

При этом активнее всего россияне интересовались активнее всего интересовались ноутбуками Asus - на долю этого бренда пришлось около 5% от общего спроса на ноутбуки. На втором месте по популярности оказались ноутбуки компании MSI - в прошедшем году доля лэптопов данного бренда составила 3,5% от общего спроса в категории. На долю Macbook пришлось 2,6% - ноутбуки Apple заняли третью строчку в рейтинге. На четвертой и пятой позиции расположились девайсы от Acer и Lenovo - доля данных брендов в общем спросе на ноутбуки составила 1,6% и 1,4% соответственно. В 2019 году первая пятерка самых востребованных ноутбуков выглядела так же, процентное соотношение за год практически не изменилось.

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