Среди номинантов "Ники" лидируют "Дорогие товарищи"

Старейшая в России Национальная кинопремия "Ника" объявила своих номинантов.

События 1962 года в Новочеркасске - это не только кровоточащая память, но и урок на все времена. Фото: "Дисней Студиос"

В результате голосования академиков в шорт-лист претендентов на статус лучшего фильма попали пять картин: "Блокадный дневник" Андрея Зайцева, "Дорогие товарищи" Андрея Кончаловского, "Доктор Лиза" Оксаны Карас, дебютная работа Филиппа Юрьева "Китобой" и якутский фильм Дмитрия Давыдова "Пугало". В тройке лучших режиссеров - Дмитрий Давыдов, Андрей Зайцев и Андрей Кончаловский.

Лучшими сценарными работами на этом этапе названы "Дорогие товарищи" (Андрей Кончаловский и Елена Киселева), "Человек из Подольска" (Юлия Локшина и Дмитрий Данилов), "Глубже" (Михаил Сегал). Лучшие операторы - Игорь Гринякин ("Серебряные коньки"), Андрей Найденов ("Дорогие товарищи") и Ирина Уральская ("Блокадный дневник").

Лучшими исполнителями мужской роли признаны Андрей Бурковский ("Доктор Лиза"), Александр Карнаушкин ("Седьмой пробег по контуру земного шара") и Александр Паль ("Глубже"). Одинаковое число голосов набрали исполнительницы главных женских ролей - поэтому их в номинации четыре: Юлия Высоцкая в "Дорогих товарищах", Валентина Романова-Чыскыырай в "Пугале", "Наталья Павленкова" в "Конференции" и Чулпан Хаматова в "Докторе Лизе".

Номинации ролей второго плана сложились так: Юра Борисов ("Серебряные коньки"), Сергей Дрейден ("Блокадный дневник"), Владимир Майзингер ("Человек из Подольска"), Татьяна Догилева ("Доктор Лиза"), Ольга Лапшина ("Конференция") и Анна Уколова ("Земля Эльзы").

Среди неигровых картин лидируют "Котлован" Андрея Грязева, "Человек неунывающий" Андрея Кончаловского и "Соль" Владимира Эйснера. Среди анимационных фильмов - "10000 безобразных пятен" Дмитрия Геллера, "Мелодия струнного дерева" Ирины Евтеевой и "Боксбалет" Антона Дьякова.

Из авторов музыки к фильмам в коротком списке композиторы Алексей Айги ("Назад в степь к сарматам"), Анна Друбич ("Гипноз") и Юрий Потеенко ("Доктор Лиза"). Из художников-постановщиков - Александр Загоскин ("Серебряные коньки"), Ираида Шульц ("Блокадный дневник") и Ирина Очина ("Дорогие товарищи"). Лучшие костюмы, по мнению академиков, в картинах "Дорогие товарищи" (Константин Мазур), "Блокадный дневник" (Екатерина Химичева) и "Серебряные коньки" (Татьяна Патрахальцева и Галя Солодовникова). Лучший монтаж - в фильмах "Серебряные коньки" (режиссеры по монтажу Мария Лихачева и Дмитрий Слобцов), "Дорогие товарищи" (Сергей Тараскин и Каролина Мачиевска) и "Китобой" (Каролина Мачиевска, Александр Крылов и Филипп Юрьев). Лучший звук: "Дорогие товарищи" (Полина Волынкина), "Китобой" (Дэвид Вранкен) и "Блокадный дневник" (Иво Хегер).

Открытиями года на этом этапе предложено считать режиссеров Михаила Локшина ("Серебряные коньки"), Семена Серзина ("Человек из Подольска") и Филиппа Юрьева ("Китобой").

Максимальное число номинаций набрали "Дорогие товарищи" (9), "Блокадный дневник" (7) и "Доктор Лиза" (5). В целом выбор академиков можно признать достаточно разумным и справедливым, хотя даже и в таком раскладе номинаций очевидна давняя болезнь наших, да и мировых кинопремий: голосующие ориентируются на знакомые им имена и игнорируют, словно в упор не видят фильмы, не укладывающиеся в привычный "табель о рангах". В результате славу нашему кино на мировых фестивалях приносят одни картины, а в родных пенатах награждаются совершенно другие. Достаточно назвать "Гранд канкан", получивший уже около десятка Гран-при престижных киносмотров, но не замеченный академиками обеих национальных премий. Впрочем, он только недавно вышел на российские экраны и формально может быть номинантом будущего года.

В отличие от "Золотого орла", академия "Ника" не рассматривает телевизионные сериалы. Этот явно устаревший принцип не учитывает, что центр тяжести в нашем кино все заметнее перемещается в сферу сериалов. Зато здесь есть номинация "Лучший фильм стран СНГ, Балтии и Грузии". В этом году в пятерку номинантов вошли "Две тысячи песен Фариды" Елкина Туйчиева (Узбекистан), "От смерти до смерти" Байдарова Хилал Узейи (Азербайджан), "Жаным, ты не поверишь" Ернара Нургалиева (Казахстан), "Шамбала" Артыка Суюндукова (Кыргызстан) и "Желтая кошка" Адильхана Ержанова (Казахстан).

Теперь предстоит окончательное голосование академиков, после чего 25 апреля в зале "ВЕГАС Сити холл" будут объявлены лауреаты Национальной премии "Ника" сразу за два года - 2019-й и 2020-й. Как известно, в прошлом году из-за разгула пандемии торжественная церемония вручения премий "Ника" не состоялась. Напомним, что по итогам 2019 года в пятерку лучших фильмов попали "Айка" Сергея Дворцевого, "Грех" Андрея Кончаловского, "Дылда" Кантемира Балагова, "Одесса" Валерия Тодоровского и "Француз" Андрея Смирнова; в актерских номинациях Алексей Агранович ("Юморист"), Алексей Вертков ("Воскресенье"), Александр Паль ("Верность"), Леонид Ярмольник ("Одесса"), Самал Еслямова (Айка"), Виктория Мирошниченко ("Дылда"), Елена Сусанина ("Керосин").