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Рубрика: В мире

США обеспокоены возможностями России и Китая в космосе

Текст: Юрий Чернов
Современные возможности России и Китая в космосе вызывают беспокойство у американцев. Об этом в интервью New York Times заявил командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Скажу вам, угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезна", - сказал он, рассуждая на тему космического мусора и способностей государств уничтожать находящиеся на орбите Земли спутники. По его мнению, это касается не только возможностей физически повредить спутники, но также связано с помехами для работы спутников связи и аппаратов GPS. Генерал рассказал, что у России и КНР имеются соответствующие "наземные лазерные установки разного уровня мощности", которые могут "нарушить или ослепить" американские системы.

Далее Реймонд заявил, что у Москвы и Пекина имеются на вооружении специальные ракеты, с помощью которых они могут уничтожать спутники на орбите. "У обеих стран есть возможности, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы присутствуют уже сегодня. Мы не говорим о будущем", - заявил он, дополнительно рассказав о специальном российском спутнике "матрешке", который предназначен для уничтожения американских спутников на орбите. В отношении аналогичных возможностей Пекина Реймонд заявил, что у Китая имеются спутники с "роботизированной рукой", что, по мнению американского генерала, также создает угрозу космической технике США.

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