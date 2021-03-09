США обеспокоены возможностями России и Китая в космосе

"Скажу вам, угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезна", - сказал он, рассуждая на тему космического мусора и способностей государств уничтожать находящиеся на орбите Земли спутники. По его мнению, это касается не только возможностей физически повредить спутники, но также связано с помехами для работы спутников связи и аппаратов GPS. Генерал рассказал, что у России и КНР имеются соответствующие "наземные лазерные установки разного уровня мощности", которые могут "нарушить или ослепить" американские системы.

Далее Реймонд заявил, что у Москвы и Пекина имеются на вооружении специальные ракеты, с помощью которых они могут уничтожать спутники на орбите. "У обеих стран есть возможности, которые вызывают беспокойство. И все эти угрозы присутствуют уже сегодня. Мы не говорим о будущем", - заявил он, дополнительно рассказав о специальном российском спутнике "матрешке", который предназначен для уничтожения американских спутников на орбите. В отношении аналогичных возможностей Пекина Реймонд заявил, что у Китая имеются спутники с "роботизированной рукой", что, по мнению американского генерала, также создает угрозу космической технике США.