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Стало известно, когда Apple выпустит VR-гарнитуру и AR-очки

Текст:   Виктория Чернышева
09.03.2021,  
13:50
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Apple намерена выпустить долгожданное устройство - VR-гарнитуру - к середине 2022 года. Спустя три года компания покажет очки дополненной реальности.

Об этом, со ссылкой на известного своими инсайдами аналитика Минг-Чи Куо, сообщил портал MaCrumors.

Предполагается, что продукт будет эволюционировать. Первый вариант - гарнитура в виде шлема, второй - очки. К 2030-2040 году Apple намерена заменить их на контактные линзы.

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По словам аналитика, компания уже разработала несколько прототипов VR-гарнитуры, которые весят 200-300 грамм. В окончательной версии их вес будет уменьшен до 100-200 грамм - это намного меньше, чем уже существующие на рынке устройства VR.

Из-за сложного дизайна ожидается, что гарнитура будет около 1000 долларов в США. По слухам, VR-гарнитуру оснастят дисплеями сверхвысокого разрешения 8K, несколькими оптическими модулями, которые позволят максимально глубоко погрузиться в виртуальность, а также 15 камерами для отслеживания движения рук.

Устройство будет "портативным", с независимой вычислительной мощностью, но не по-настоящему мобильным, как, например, iPhone. Apple, скорее всего, будет интегрировать гарнитуру с помощью приложений, связанных с видео (например, Apple TV + , Apple Arcade и так далее).

Что касается очков дополненной реальности, то, по данным инсайдера, прототипа у них пока нет. Но это будет более "мобильный" продукт, чем VR-гарнитура.

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