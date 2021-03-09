Суд в Турции вынес приговор по делу об убийстве посла РФ Андрея Карлова

Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям, где рассматривалось дело об убийстве посла России в Турции Андрея Карлова вынес приговор.

Как сообщает корреспондент РИА Новости, суд приговорил пятерых обвиняемых к пожизненному тюремному заключению.

Еще шесть человек приговорены к тюремным срокам от 5 до 9 лет. Также решением суда оправданы 5 человек. Сегодня перед оглашением приговора всем обвиняемым было предоставлено право на последнее слово, в котором никто из низ не признал свою вину.

Напомним, что российский дипломат Андрей Карлов был застрелен в Анкаре 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Согласно официальной турецкой информации, нападение было совершено сотрудником полиции Мевлютом Мерт Алтынташем, который был ликвидирован силами безопасности. Позже турецкие власти предъявили обвинения 28 подозреваемым.