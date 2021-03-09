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09.03.2021 17:25
Рубрика: Экономика

Таможня назвала средние цены на цветы, ввезенные в Россию к 8 марта

Текст: Михаил Загайнов

Средняя цена на самые популярные цветы, ввезенные в Россию к 8 марта, после таможенного оформления составила менее 35 рублей за цветок. Речь идет о розах и хризантемах.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как сообщили в ФТС, с 1 февраля по 8 марта таможенники оформили порядка 170 миллионов единиц импортных цветов. Таможенные платежи составили более 1,5 миллиарда рублей - на 800 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Участники рынка задекларировали почти 11 тысяч тонн цветочной продукции стоимостью более 81 миллиона долларов. Средний срок выпуска таможенных деклараций составил менее четырех часов.

"Всего за 36 дней российские таможенники оформили объем цветочной продукции, составляющий более 50% всего объема импорта цветов за 2020 год. Это позволило исключить образование дефицита на рынке", - заявил первый заместитель руководителя ФТС Руслан Давыдов.

Экономика Товары и цены Празднование 8 Марта

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