Биологи показали, как улитка вырастила новое тело из отделенной головы

Морская улитка вида моллюсков Моллюски Sacoglossa способна полностью регенерировать свое тело. Исследователи из Женского института Наро, изучающие данный вид моллюсков заметили, как после иссечения головы слизняки отращивает новое туловище, сообщает журнал Current Biology.

Вообще явление, когда животное восстанавливает утраченную часть тела, например, хвост, известно давно, и это является предметом пристального интереса ученых, чтобы приблизиться к решению проблемы восстановления конечности у человека. Но при отделении головы живучесть была зафиксирована впервые. Морская улитка лишилась основного тела, включая сердце, но создало новое.

Ученые считают, что удалось это за счет питания водорослями: хлоропласты, содержащиеся в них, накапливаются в организме улитки, участвуют в фотосинтезе, результатом чего и стало создание новых клеток.

Пока для исследователей остались загадкой клеточные механизмы такой "экстремальной регенерации". Интересно также, зачем моллюску было избавляться от старого тела: никто на него в данный момент не нападал. Возможно, таким образом улитка избавлялась от паразитов или каких-то своих болезней, предполагают биологи.

Ученые подметили также, что способностью к регенерации обладают только молодые особи. Кроме того, генеральное обновление молодой моллюск мог провести и после второго отделения головы. Голова же старых улиток могла выживать до 10 дней, но в итоге погибала.