Турсектор Испании призвал Мадрид разрешить въезд туристам из России

Туристический сектор Испании "очень ждет российских туристов" и обратился с просьбой к правительству страны изучить возможность разрешить для них въезд, даже если соответствующее соглашение с Москвой не будет достигнуто на общеевропейском уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного вице-председателя туристической ассоциации Exceltur Хосе Луиса Сореду.

По его словам, испанские туроператоры намерены попросить правительство Испании попытаться достичь соглашения с ЕС или с Россией, чтобы поспособствовать восстановлению передвижения туристов между РФ и Испанией.

Мадрид должен постараться сделать это как можно раньше, считает Сореда, признавая необходимость соблюдения требований о получении сертификатов вакцинации, чтобы разрешить въезд в Испанию их обладателям. Кроме того, он надеется, что власти королевства разрешат въезд туристам из США, Великобритании и других стран, находящихся за пределами Шенгенской зоны.

Из-за пандемии коронавируса туристический сектор Испании в 2020 году понес убытки в размере более ста миллиардов евро и теперь надеется спасти сезон 2021 года.