Постановление правительства Тверской области от 4 марта 2021 года № 100-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области на 2021 год"

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Тверской области постановляет:

1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума населения Тверской области:

на душу населения - 11 234,14 руб.;

для трудоспособного населения - 12 144,22 руб.;

для пенсионеров - 9 875,00 руб.;

для детей - 11 893,59 руб.

2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в 2021 году использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не установлено законодательством.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в 2021 году использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







