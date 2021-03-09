Постановление правительства Тверской области от 4 марта 2021 года № 100-пп "О величине прожиточного минимума населения Тверской области на 2021 год"

Во исполнение Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Тверской области постановляет:
1. Установить на 2021 год величину прожиточного минимума населения Тверской области:
на душу населения - 11 234,14 руб.;
для трудоспособного населения - 12 144,22 руб.;
для пенсионеров - 9 875,00 руб.;
для детей - 11 893,59 руб.
2. Областным исполнительным органам государственной власти Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в 2021 году использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением, если иное не установлено законодательством.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Тверской области, руководителям организаций, профсоюзным органам и общественным объединениям Тверской области при осуществлении мер социальной поддержки малоимущих граждан в 2021 году использовать величину прожиточного минимума населения Тверской области, установленную настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Тверской области И.М.Руденя
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