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09.03.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Улиток и сыворотку для детского питания исключили из продэмбарго

Текст: Татьяна Карабут
Расширен перечень контрсанкционных товаров, которые запрещается ввозить в Россию. Постановление правительства об этом вступает в силу девятого марта.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Теперь в список добавлены молоко и молочная продукция. Исключение составляют специализированное безлактозное молоко, специализированная безлактозная молочная продукция для диетического лечебного питания и диетического профилактического питания, сыворотка молочная деминерализованная сухая с уровнем деминерализации 90%. Последняя продукция предназначена для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока). Деминерализованную сыворотку практически не производят в России. В прошлом году для нее также было сделано исключение - разрешено было ввезти только 3 тысячи тонн. В 2021 году, чтобы ввезти деминерализованную сыворотку, потребуется подтвердить ее целевое назначение.

Фото: iStock
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Также из списка запрещенных к ввозу товаров исключены племенные улитки виноградные (Helix pomatia) и садовые (Helix aspersa). Однако ввезти их можно будет при наличии разрешения на импорт племенной продукции, выданного Минсельхозом. В марте прошлого года правительство включило разведение улиток в перечень сельскохозяйственных видов деятельности. Однако ввозить племенных улиток из стран, на которые распространяется продовольственное эмбарго, не было возможности. Сделать исключение для них осенью прошлого года предложил Минсельхоз.

Россия ввела продовольственное эмбарго 7 августа 2014 года в отношении стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии. Из этих стран был запрещен импорт фруктов, овощей, молочной и мясной продукции. Сначала санкции были введены на год, но продлевались каждый год и действуют до сих пор.

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