Новости

"Земля кочевников" получила главный приз Critics' Choice Movie Awards 12:57
Новый клип Little Big собрал 2,2 млн просмотров за сутки 12:36
Новый мультфильм Disney возглавил прокат в выходные 12:20
В Ярославле скончалась Народная артистка РФ Татьяна Иванова 11:13
На HBO Max выложили новую "Лигу справедливости" вместо "Тома и Джерри" 10:45

Умер вокалист группы Entombed Ларс-Йёран Петров

Новости
    09.03.2021, 13:33
Текст:   Козьма Лоханкин

Не стало знаменитого шведского музыканта с македонскими корнями Ларса-Йёрана Петрова.

Вокалист скончался 7 марта на 50-м году жизни. Об этом сообщается на сайте его группы Entombed A.D. Отмечается, что он был (и остаётся!) прекрасным другом, а также человеком, который своим талантом повлиял на множество других.

В прошлом году стало известно, что у Петрова обнаружена редкая и неоперабельная форма рака.

Петров был вокалистом культовой дэт-метал-группы Entombed, в которой пел с 1989 года. В 2014-м группа раскололась, и Петров основал Entombed A.D.

Новости

Певица Манижа выступит от России на конкурсе "Евровидение-2021" 08.03.2021
Группа Little Big не будет представлять Россию на "Евровидении-2021" 08.03.2021
Группа Little Big выпустила новый видеоклип - на трек Sex Machine 08.03.2021
Представитель рассказал о состоянии заболевшей COVID артистки Лядовой 07.03.2021
⧣ музыка
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Автор песни "Пусть бегут неуклюже" госпитализирован в Москве 07.03.2021
Умер знаменитый танцовщик и актер Патрик Дюпон 05.03.2021
Рэпер Noize MC госпитализирован 05.03.2021
⧣ утраты
Фото: twitter.com/ TalkingPicsTV
Умерла актриса Никола Паже, сыгравшая Анну Каренину 06.03.2021
Умерла актриса Алла Ягазарова 05.03.2021
Умерла актриса и певица Джоан Уэлдон 05.03.2021
⧣ Швеция
Фото: twitter.com/ Legendary
Вышел новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 16.02.2021
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 08.02.2021
Опубликован официальный синопсис нового "Отряда самоубийц" 04.02.2021