Умер вокалист группы Entombed Ларс-Йёран Петров

Не стало знаменитого шведского музыканта с македонскими корнями Ларса-Йёрана Петрова.

Вокалист скончался 7 марта на 50-м году жизни. Об этом сообщается на сайте его группы Entombed A.D. Отмечается, что он был (и остаётся!) прекрасным другом, а также человеком, который своим талантом повлиял на множество других.

В прошлом году стало известно, что у Петрова обнаружена редкая и неоперабельная форма рака.

Петров был вокалистом культовой дэт-метал-группы Entombed, в которой пел с 1989 года. В 2014-м группа раскололась, и Петров основал Entombed A.D.