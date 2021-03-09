Утвержден новый порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников

Правила олимпиады стали более технологичными и прозрачными. Новый порядок устанавливает ее этапы, сроки, перечень предметов. Повышает ответственность организаторов.

Так, выполнять олимпиадные задания, проверять их и даже проводить апелляции можно будет с помощью информационно-коммуникационных технологий. При проведении ВСОШ могут присутствовать общественные наблюдатели, представители минпросвещения, Рособрнадзора и даже СМИ. Олимпиада проходит ежегодно с 1 сентября по 30 июня. Включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный.

Школьный должен завершиться не позднее 1 ноября. Муниципальный - 25 декабря, региональный - 1 марта, заключительный - 30 июня (не позднее этого дня должен быть издан приказ о победителях). На региональном и заключительном этапах задания выполняются в аудиториях, оборудованных средствами видеозаписи. Устные ответы тоже записываются. Письменные работы проверяются не менее чем двумя членами жюри. Устные - тоже.

Что интересно? После всех испытаний жюри проводит анализ заданий и их решений, показ ребятам выполненных работ. Рассказывает о правильных решениях, критериях оценки, типичных ошибках. Ученики этот анализ могут записывать на видео. После всего на заключительном этапе ученику могут выдать копию его проверенной работы. Ученик вправе подать апелляцию.

Перечень предметов: русский язык, математика, иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский, итальянский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, обществознание, история, экономика, право, искусство (МХК), физкультура, технология ОБЖ.

При этом к участию в олимпиадах допускаются не только "обычные" школьники, но и дети, которые находятся на семейном обучении.

- Впервые в порядок включены нормы, определяющие необходимость создания условий для участников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, - сообщает минпросвещения.

На олимпиаде могут присутствовать ассистенты-специалисты, которые помогут ребенку-инвалиду занять место, прочитать задание, перенести ответы в бланки.

Еще один важный момент: в документе отдельно оговаривается, что к участию в финале 2021 года "автоматом" допустят прошлогодних 9- и 10-классников, которые победили на региональных этапах, но из-за коронавируса в 2020 году в финал не попали.

- В 2020/21 учебном году в заключительном этапе олимпиады также принимают участие не признанные призерами на основании приказа минпросвещения № 189 участники регионального этапа олимпиады 2019/20 учебного года, набравшие необходимое для участия в заключительном этапе количество баллов, и победители и призеры заключительного этапа олимпиады 2018/19 учебного года, не получившие статуса "призер" в 2019/20 учебном году. То есть нормативно закрепляется "автопроход" прошлогодних 9 и 10-классников, - сообщает пресс-служба минпросвещения.