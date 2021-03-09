Плей-офф Континентальной хоккейной лиги набирает обороты. Как знак в розыгрыше Кубка Гагарина грянул первый скандал.

Случился он в паре, где, казалось, расклады предельно ясны. Омскому "Авангарду", вышедшему в плей-офф со второго места в Восточной конференции, пророчили легкую прогулку с екатеринбургским "Автомобилистом", который лихорадило всю "регулярку". Но уверенно выиграть "ястребы"смогли лишь в первом матче (3:0). Во втором омичи победу вымучивали (4:3), плюс им сильно повезло, что две шайбы соперника не были засчитаны после просмотра видео. После переезда в Екатеринбург "Авангард" сразу проиграл (1:2) и был близок к тому, чтобы уступить и в четвертом матче. За три минуты до окончания третьего периода гости проигрывали 1:3. Но затем "ястребы" дважды реализовали большинство (причем во втором случае удаление у гостей выглядело небесспорным), а в овертайме победу "Авангарду" принес Илья Ковальчук, у которого в этом матче дубль.

Впрочем, подвиги звездного ветерана померкли на фоне заявления "Автомобилиста", в котором екатеринбуржцы обрушились с критикой на судейство в матче и в целом в серии. Вообще, чтобы выразить свое несогласие с решениями арбитров, у клубов есть вполне законный инструмент - официальные запросы в судейский корпус КХЛ. Но уральцы этим не ограничились, выйдя в публичное пространство. Шаг сам по себе сомнительный для солидной организации, не говоря уже о шершавом языке плаката, которым были изложены претензии. Выражения вроде "порешали еще раз", "оценку этому бреду можете дать сами", "непрекращающийся беспредел", "растоптанные мечты команды", "безнаказанность вершителей хоккейного правосудия" никак не добавляют позиции "Автомобилиста" конструктивности.

Характерно, что на момент написания этих строк скандальное заявление еще висело на официальном аккаунте екатеринбургского клуба в одной из соцсетей, даже несмотря на то, что КХЛ уже отреагировала на демарш "Автомобилиста", пообещав санкции за нарушение регламента.

Ну а что касается собственно хоккея, уральцы свой шанс, похоже, упустили. При счете в серии 3-1 "Авангард" вряд ли упустит итоговую победу. Пятый матч этого противостояния состоится в Балашихе в среду.

То, что не удалось сделать "Автомобилисту", получилось у казахстанского "Барыса" в серии с магнитогорским "Металлургом". В четвертом матче, проходившем в Нур-Султане, хозяева одержали победу 4:2 и сравняли общий счет в противостоянии - 2:2. Пятую игру команды проведут в Магнитогорске.

На Западе путевку в четвертьфинал мог оформить питерский СКА, но уступил минскому "Динамо" - 1:2. Таким образом, белорусы размочили счет в серии - 1-3.

Те же цифры и в противостоянии московского "Динамо" с череповецкой "Северсталью". В четвертом матче "бело-голубые" были сильнее неуступчивого соперника - 5:2. Основной вклад в победу москвичей внес защитник Андрей Сергеев, неожиданно для всех оформивший хет-трик. Динамовцам теперь достаточно сделать один шаг для выхода в следующую стадию.

Отметим, что во вторник сразу три серии могут закончиться в четырех матчах. Путевки в 1/4 финала имеют шанс оформить ЦСКА, ярославский "Локомотив" и казанский "Ак Барс", встречавшиеся соответственно со "Спартаком", финским "Йокеритом" и нижегородским "Торпедо". Четвертый матч также пройдет в серии "Салават Юлаев" - "Трактор". После трех первых игр впереди Уфа - 3-1.