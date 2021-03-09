В мире
09.03.2021 23:10

В Беларуси готовили теракты в отношении должностных лиц и ведомств

Иван Тертель. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС Иван Тертель. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Иван Тертель. Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС

Злоумышленники планировали провести в Беларуси террористические акты в отношении государственных объектов и ряда должностных лиц. Об этом вечером во вторник, 9 марта, заявил председатель Комитета госбезопасности республики Иван Тертель.

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"Планировались террористические акты как в отношении объектов государственных ведомств, так и в отношении отдельных должностных лиц, в том числе с угрозой гибели большого количества населения", - приводит его заявление, сделанное в эфире канала"Беларусь-1" ТАСС.

Глава КГБ добавил, что правоохранительные органы республики принимают все необходимые меры, чтобы не допустить подобные ситуации. В частности, сообщил Иван Тертель, были также сообщил, что в республике обнаружили схрон с большим количеством тротила, пластида и взрывных устройств.

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