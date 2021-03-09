Британские власти составили первый в стране национальный план по защите журналистов. Толчком к этому послужил ноябрьский опрос среди членов национального союза журналистов (НСЖ), более половины участников которого заявили, что им угрожали онлайн, а почти четверть стали жертвами физического насилия.

В рамках нового плана руководство Альбиона намерено привлечь к защите представителей СМИ как можно больше ведомств. Так, Facebook и Twitter уже обязались максимально быстро реагировать на жалобы журналистов о поступающих им онлайн-угрозах. Кроме того, полиция проведет специальные тренинги для корреспондентов, освещающих полицейские операции. В свою очередь НСЖ, сообщество издателей и другие похожие объединения помогут правоохранителям обновить свои тренинги для полицейских в отношении того, как нужно себя вести с репортерами, освещающими демонстрации или расследующими преступления против своих коллег. За контакты между СМИ и полицией будут отвечать так называемые офицеры связи, а преступления против журналистов перейдут в ведение отдельно назначенного чиновника - главного констебля Гэвина Стефенса.

Свою лепту внесут и некоторые юридические организации. Например, ассоциация адвокатов медиасферы разработает инструкцию, которая поможет работникам СМИ понять, когда против них нарушают закон и что они могут с этим сделать. А национальный совет по обучению журналистов подготовит специальный тренинг по безопасности для студентов журфаков. Присоединятся к плану многие британские издательства и вещатели: они организуют обучение для своих штатных и внештатных сотрудников, как вести себя в случае поступления угроз.