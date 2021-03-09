В Эрмитаже показали дорожный сундук Александра III

В Эрмитаже открылась выставка "Сундук с историей, или История с сундуком". Строго говоря, это выставка одного экспоната, но он занял целиком Синюю спальню Зимнего дворца, а в витринах разместили 232 подлинных предмета конца XIX века.

"Главный герой" выставки - дорожный сундук Александра III. Скорее всего, он никогда не использовался императором по назначению, и оттого отлично сохранился. А концепция, которую использовал серб по происхождению, изобретатель Огний Костович, чрезвычайно современна и в наши дни - максимум пользы и удобства в минимальном объеме.

- Сундук-трансформер, несессер, кукольный домик - он вызывает в памяти все путешествия императоров, - отметил директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, открывая выставку. - Кроме того, это памятник эпохи, он показывает, чем пользовались люди того времени в быту, но это и история прикладного искусства, и замечательный человеческий документ - памятник его изобретателю.

Костович интересовался очень многими вещами, занимался созданием подводной лодки, двигателя внутреннего сгорания, дирижабля. Но до нашего времени дошла единственная его работа, доведенная до конца. Ее он преподнес "Тому, Который освободил моих братьев от турецкого ига …". Если откинуть выпуклую крышку сундука, та зафиксируется в положении параллельно полу. Тогда из нее можно извлечь и разложить умывальный столик с раковиной и зеркалом, кувшином для умывания и бритвенными приборами. А в маникюрном наборе есть даже специальные щипцы для растягивания перчаток. Сам сундук при этом превращается в полноценное спальное место. Часть боковой стенки нужно откинуть и выдвинуть специальную конструкцию, которая позволит спать в сундуке как на кровати даже весьма высокому человеку (как известно, рост Александра Третьего составлял 193 сантиметра). Матрас, одеяло, подушка и постельные принадлежности входят в комплект. А в остальной части сундука размещается все, что необходимо человеку, привыкшему путешествовать с комфортом: складной стол и стул, письменный прибор, емкости под продукты и походная плита, работавшая на жидком горючем. Надпись на металлическом сосуде, изготовленном специально для императорского сундука, поясняет: "Petroleum". Аналогичным образом подписаны и стальные коробки для кофе, чая, черного и красного перца, и даже стеклянные бутылки. Например, "Сognac" - коньяк.

- Костович сам комплектовал свой подарок наследнику престола великому князю Александру Александровичу, будущему императору Александру III, - поясняет куратор выставки Людмила Шатилова. - Большая часть предметов не имеет ценности как произведение искусства, это вещи, которыми в XIX веке пользовались повсеместно. Да и в путешествии главное - все-таки удобство, а не красота.

При этом во вкусе и даже некотором изяществе изобретателю не откажешь. Например, обеденная посуда в сундуке-трансформере выглядит как классический фарфор - белая с синей каймой. Между тем это - металл и эмаль, что для того времени было модной новинкой.

Полностью собранный, сундук-трансформер весит 150 килограммов, его могут переносить четыре человека. В комплект входила даже походная палатка, где можно было разместить все содержимое. До нашего времени она не сохранилась, но в витрине представлен комплект стекол для ее окон в специальном футляре. Рассмотреть все содержимое можно неспешно - выставка в Зимнем дворце продлится до конца сентября. А после ее завершения одно из самых многокомпонентных сокровищ Эрмитажа займет постоянное место в экспозиции открытого хранения фондов музея в Старой Деревне.