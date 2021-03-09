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Рубрика: В мире

В Эстонии с 11 марта вводится жесткий карантин сроком на месяц

Текст: Константин Волков

Власти Эстонии намерены "закрыть страну настолько, насколько это возможно" из-за распротранения британского штамма коронавируса. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас в эфире телеканала ETV+.

Фото: Postimees/Scanpix Baltics via Reuters
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С 11 марта в Эстонии закрываются все предприятия розничной торговли, за исключением аптек и магазинов с товарами первой необходимости. При этом доступ покупателей в торговый зал будет закрыт, товары станут выдавать только на улице. Предприятия общепита смогут работать только на вынос. Запрещаются занятия в спортзалах, а при нахождении на улице рекомендуется соблюдать дистанцию.

Также вводится дистанционное обучение для всех школьников и не рекомендуется водить детей в детские сады без крайней надобности.

В Эстонии с начала пандемии насчитывается более 76 тысяч заболевших коронавирусом, скончались 667 человек. Ограничения по всей стране были введены с 1 февраля, затем их несколько раз ужесточали.

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