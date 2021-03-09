В Финляндии перенесут муниципальные выборы из-за коронавируса

В Финляндии муниципальные выборы перенесены на 13 июня из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщает финский информационный портал Yle со ссылкой на министерство юстиции страны.

Восемь из девяти парламентских партий поддержали перенос даты выборов. Президент республики Саули Ниинистё также с пониманием относится к переносу муниципальных выборов на лето. По мнению главы государства, все говорит о том, что в июне эпидемиологическая ситуация будет лучше, чем в апреле. "Выборы - это массовое мероприятие, в котором принимают участие миллионы человек. Поэтому имеется большой риск распространения инфекции", - заявил президент.

Министр юстиции Анна-Мая Хенрикссон в свою очередь считает, что перенос муниципальных выборов сыграет свою позитивную роль. "Выборы могут пройти успешнее в июне, чем в апреле. Жители муниципалитетов могут посчитать голосование более безопасным в июне, когда большая часть граждан получит хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса", - сказала министр.