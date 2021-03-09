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Рубрика: Происшествия

В Генпрокуратуре рассказали, кто в России чаще берет мелкие взятки

Мелкие взятки (согласно статье 291.2 УК России "Мелкое взяточничество" - это взятка, не превышающая десяти тысяч рублей) в России чаще берут представители полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы и педагоги. Об этом рассказал начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры Виктор Балдин.

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По его словам, полицейским деньги дают граждане, чтобы избежать ответственности за различные правонарушения, пишет РИА Новости. Педагоги могут брать взятки за положительные оценки при сдаче экзаменов, а сотрудники ФСИН - за доставку в тюрьмы запрещенных предметов или создание осужденным привилегированных условий при отбывании срока.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов предложил отменить практику, когда мелким коррупционерам назначают штраф вместо более строгого уголовного наказания. По его мнению, такая ситуация позволяет этим гражданам вновь претендовать на государственные и муниципальные должности.

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